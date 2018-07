Kultursociolog og børnebogsforfatter: Ghettoens børn skal nu tvinges med i vuggestuernes undertrykkende lege Når ghettoplanen sender småbørn i vuggestue, tvinges de ind i et system, hvor hudfarve tegnes med lyse farver, advarer kultursociolog og børnebogsforfatter Camilla Kaj Paulsen.

I danske daginstitutioner er det svært for børn med anden etnisk baggrund at finde brune dukker og hudfarvede tuscher, der matcher deres egen hudfarve. Ligesom der findes meget få højtlæsningsbøger — hvis overhovedet nogen — om kulturmøder for helt små børn.

Derfor bliver brune børn ekskluderet endnu mere, hvis de bliver tvunget i institution, som regeringen, DF og S har bestemt sig for i den nye ghettoplan. Det mener kultursociolog Camilla Kaj Paulsen, der netop har udgivet den første danske børnebog om kulturmøder for 3-5-årige.

»I mine ører er det meget modstridende, at man som politiker siger, at man ønsker et samfund, hvor alle er frie og lige, hvilket man fører ud i livet via tvang og ulighed. Når man tvinger børn i institution, fratager man dem de lige rettigheder, vi ellers bryster os at have i Danmark«, siger hun.

Der findes f.eks. en farve, der hedder hudfarve, og som har samme farve som de hvides hud

I ghettoplanen skal etårige børn i udsatte boligområder i et såkaldt obligatorisk læringstilbud i mindst 25 timer om ugen, hvis ikke de går i institution. Formålet er at lære dem dansk og introducere dem for danske traditioner og værdier. Men det er en forkert tilgang til integration, mener Camilla Kaj Paulsen.

»At bruge tvang og straf er meget problematisk. Det risikerer at få den modsatte effekt, når man tvinger en specifik gruppe af børn i institution og truer deres forældre med at tage børnechecken fra dem, hvis ikke de gør«.

85 procent af de danske etårige børn er allerede i institution. Hvorfor skal børn med anden etnisk baggrund så ikke også?

»Det kan da også godt være, at de skal det. Jeg anerkender institutionernes positive indvirkning på børn. Men der eksisterer også en strukturel diskrimination i samfundet, som kommer til udtryk i institutionerne. Der findes f.eks. en farve, der hedder hudfarve, og som har samme farve som de hvides hud, ligesom der er et begrænset antal brune dukker – hvis der overhovedet er nogen. Mange steder fejrer man kun kristne højtider, og i visse kommuner skal der serveres svinekød, fordi det fremmer danske værdier. Én ting er, at man med de obligatoriske læringstilbud bliver tvunget til noget. Men hvis børnene ikke kan spejle sig selv i hverdagen, bliver de ekskluderet endnu mere«.

Men er det ikke netop lighedsskabende, når små børn i udsatte boligområder skal i vuggestue på lige fod med andre etårige?

»Nej, for alle andre forældre i Danmark vælger selv, om de vil beholde deres børn hjemme eller sende dem i institution«.

Camilla Kaj Paulsen Født i 1988. Uddannet kultursociolog fra Roskilde Universitet og forfatter til bogen ’Nour og Noras første dag i børnehave’ (2018). Har beskæftiget sig med integration og børn i 10 år, bl.a. for Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Game.

Hvis man virkelig bekymrede sig om de her børn, ville man bruge nogle af de initiativer, man ved virker – og forsøge at rykke børn og forældre gennem tidlige indsatser og relationsarbejde

Små børn opfatter det vel ikke som tvang at skulle i vuggestue, hvor de bliver passet på?

»Nej, men børn reagerer jo også meget på deres forældre. Det er virkelig tidligt at presse etårige børn i institution, hvis forældrene ikke har lyst til det. For tiden er der en bevægelse, hvor flere og flere ressourcestærke forældre beholder deres børn hjemme, bl.a. fordi der bliver skåret så massivt på daginstitutionsområdet. Børn har godt af at være sammen med deres forældre i de tidlige år, fordi det skaber tryghed at være sammen med deres primære omsorgspersoner«.

Forskning viser også, at børn, der kommer tidligt i en velfungerende daginstitution, har større chance for at klare sig godt i livet end børn, der bliver passet hjemme – og at pædagoger generelt kan gøre vuggestuebørn bedre til sprog ...

»Det er rigtigt, men det hænger slet ikke sammen med den måde, som ghettoplanen er skruet sammen på. Hvis man virkelig bekymrede sig om de her børn, ville man bruge nogle af de initiativer, man ved virker – og forsøge at rykke børn og forældre gennem tidlige indsatser og relationsarbejde«, siger Camilla Kaj Paulsen og peger på, at Center for Boligsocial Udvikling i januar udkom med et inspirationskatalog for de forskellige indsatser, man kan lave med mødregrupper, familiekurser, sundhedsplejersker og generel brobygning til institutionerne.

»Vi lever i et frit land«

Lige nu finansieres det boligsociale arbejde i de almene boligforeninger gennem Landsbyggefonden, som er lejernes penge.

»Den burde politikerne støtte i stedet for at slå familier i udsatte boligområder endnu mere oven i hovedet«, siger Camilla Kaj Paulsen.

Det er jo op til den enkelte, hvorvidt man har lyst til at forkaste sin kulturelle baggrund. Vi lever i et frit land. Der skal bare skabes et rum til, at folk er forskellige og har forskellige traditioner og kulturer

Hvis der ikke kommer et obligatorisk læringstilbud til etårige børn i ghettoer, vil der unægteligt være nogle børn, der går under radaren for de sociale myndigheder. Skal vi bare tabe børn på den måde?

»Uanset hvad vil der fortsat være børn, der ikke kommer i daginstitution – også selv om forældrene mister børnechecken. Det obligatoriske læringstilbud risikerer altså bare at gøre familierne endnu fattigere. Det er i virkeligheden nogle af de svageste i samfundet, som man presser endnu mere. Jeg tror, at vejen frem er at arbejde med den enkelte gennem en mere anerkendende integration. Oprindelig er integration en gensidig proces, men i dag er integration blevet lig med assimilation, hvilket ghettoplanen er et eksempel på«.

Hvorfor mener du, at integration, hvor man bevarer en del af sin kultur, er at foretrække frem for assimilation, hvor der sker en mere gennemgribende tilpasning til den nye kultur?

»Det er jo op til den enkelte, hvorvidt man har lyst til at forkaste sin kulturelle baggrund. Vi lever i et frit land. Der skal bare skabes et rum til, at folk er forskellige og har forskellige traditioner og kulturer. Men det mangler i daginstitutionerne«.

Bogen manglede

Camilla Kaj Paulsens nye højtlæsningsbog handler om danske Nora og Nour med libanesiske rødder, som møder hinanden første dag i børnehave. Bogen blev oprindelig skrevet til Camilla Kaj Paulsens ældste datter, fordi der ikke fandtes nogen biblioteksbøger til helt små børn om kulturforskelle.