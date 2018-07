Forfatter til bogen for ’The Qualified Self – Social Media and the Accounting of Everyday Life’, der udkom i april 2018 på MIT Press.

Amerikansk forsker: Nej, sociale medier har ikke gjort os mere selvoptagede Det er en udbredt misforståelse, at sociale medier har skabt en verden af narcissister. Moderne teknologier har ganske vist givet os bedre muligheder for at vise os frem, men vi har altid dokumenteret vores hverdag for at dele den med andre, hævder den amerikanske forsker og forfatter Lee Humphreys.