Uden filter: »Den dag kan komme, da S og DF træder i regering sammen. Er der nogen, der gyser ved den tanke?«

Tidens bølger ruller frem og tilbage. Især i Europa, hvor demokratierne, i hvert fald proforma, garanterer befolkningen ret til at tænke og tale frit.

Men det har folk så fået øjnene op for, og de er begyndt at tale. Og det har bragt højrefløj til magten – f.eks. i Ungarn, Polen og Østrig – mens en række andre lande kæmper for at bevare noget, som synes gammeldags, gamle begreber som tolerance, lighed, frihed, mennesket i centrum og andre klicheer, som da også kan bruges overalt, på alle politiske fløje. Det er ikke nemt at få en politiker til frivilligt at indrømme noget. Medierne bruger kolossalt meget tid på at få politikere til at melde det inderste ud, deres inderste tanker, deres egentlige målsætninger – men mediespillet er blevet så professionelt, at alle glider af på alt. Så transporterer vi sensationerne over til underholdningsbranchen, og breaking news bliver om folk, der dør i utide, eller udskiftning på ’X Factor’-dommersædet.

Jo og ja – kan De huske Fremskridtspartiet? Jeg er så gammel, at jeg kan.

I 1973 havde Socialdemokratiet et katastrofevalg, og Poul Hartling overtog regeringsmagten. Et nyt valg i 1975 gjorde igen Poul Hartling parat til en borgerlig regering. Så begik han den fejl at ringe over til Anker Jørgensen for at sikre sig, at socialdemokraterne ikke ville møde den ny regering med et mistillidsvotum, når den præsenterede sig. Og Anker var efter sigende parat. Men ’rigstaktikeren’, Jens Risgaard Knudsen, var tilfældigvis til stede. Han greb Anker i ærmet og sagde: »Hov hov, Anker – sig »lige et øjeblik« ...«.

Og Hartling indså, at han skulle sidde på det nye ækle Fremskridtspartis stemmer, og han valgte at trække sig – egentlig meget anstændigt gjort.

Historien viser, hvor tvivlsomt et projekt man i bred almindelighed mente, Fremskridtspartiet havde, og hvordan man endnu kunne og ville (Risgaard Knudsen kunne!) handle ærligt (plus taktisk) på misbilligelsen.

Der gik rigtig mange år, inden mistilliden til først Fremskridtspartiet og siden Dansk Folkeparti svandt bort som politisk og folkelig bevidsthed og instrument. Jo, jo – måske lå der et par kritiske tanker i baghovedet – men tilslutningen steg, Dansk Folkeparti bevægede sig fra sin yderposition til et såkaldt anstændigt leje i dansk politik. Poul Nyrup sagde engang: »Stuerene – det bliver I aldrig«, men det gjorde de da, gjorde de ikke? Dannebrog til tops, danske pensionister, danske socialforhold, danske sygehuse uden læger med fuldskæg – dansk indflydelse og danske forbehold i EU, danske skatteforhold, dansk holdning til internationale konventioner, dansk grænsekontrol, dansk kirke- og kongehus, et nationalt emblem, et trofæ i knaphullet, en hyldest til den færdigdefinerede danskhed.

Og den uangribeligt korrekte partiformand Kristian Thulesen Dahl, uden en plet på sin uniform, er nu senest på sommermødet i Sønderborg nået frem til den gamle holdning til regeringsdeltagelse, han senest afviste i 2015: Selvfølgelig (hvis folket stemmer for det ved det kommende valg) skal Dansk Folkeparti indtræde i en borgerlig regering. Men det kan da også – hvis der opstår svære problemer, f.eks. med et paradigmeskifte i dansk flygtningepolitik – konverteres til en samarbejdende regering, under socialdemokratisk ledelse. Den dag kan komme, da S og DF træder i regering sammen.

Er der nogen, der gyser ved den tanke? Mette Frederiksen og Thulesen Dahl. Er der nogen, der afviser det? Jeg synes ikke, jeg har hørt en oprørt Mette Frederiksen tage klart og tydeligt og offentligt afstand. Og sådan er tiden langsomt, men sikkert skredet frem siden 1975.

Hvad er det, Thulesen Dahl har indset?

At protestpartier ikke har en chance for at skabe regeringer i Danmark – eller indflydelse, DF’s modeord.

Man kan i lyset af sin inderste holdning og tidens højredrejede bølger sagtens bevare sin nationalistiske indsigt uden udsyn, sikre trygheden, gribe magten. Og sådan kommer det til at gå, med højre eller ’venstre’ ved hånden.

Egentlig har jeg en helt anden teori om, hvorfor DF ikke kom i regering i 2015. Lars Løkke syntes simpelt hen ikke, Thulesen Dahl var sympatisk.