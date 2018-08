David Trads efter kage-fejring: Kristian Thulesen Dahl burde skamme sig

Der udgår så meget vrøvl og så mange ondskabsfuldheder fra Dansk Folkeparti, at det ofte er svært at følge med – men da Kristian Thulesen Dahl forleden stod på gågaden i Sønderborg med sin nystrøgne hvide skjorte og sit skæve smil og skar for af en lagkage med påskriften ’Over 100 stramninger’, overgik han sig selv. Partiformanden burde skamme sig:

Tænk, at man kan danse på andres ulykke. Tænk, at man kan fejre, at man har vendt ryggen til folk, som er i nød; tænk, at man kan sole sig i, at man har presset smykkelov og en burkalov igennem; tænk, at man kan smile veltilfreds over, at flygtningebørn nægtes at blive forenet med deres mor og far; tænk, at man kan juble over at have snuppet endnu en hundredlas fra fattige flygtningefamilier; ja, tænk, at man skriver sådan her på Facebook:

»Jeg kom fra Folketingets talerstol til at love kage, når vi rundede 100 udlændingestramninger. Nu er vi faktisk nået op på 121 stramninger. Det skal fejres! :-) Derfor deler vi lagkage ud i det dejlige Sønderborg i dag. Vi arbejder videre med endnu flere stramninger!«.

Føj for Dansk Folkeparti, siger jeg bare! Jeg ved godt, at det er umoderne at minde om, at tonen i debatten betyder noget, men jeg bliver ved – om så jeg er den sidste dansker, som siger det: Den tone, som Thulesen Dahl & Co uafladeligt står for, skader integrationen så umådelig meget, fordi det er selve målet at skabe et samfund med en evig konflikt mellem ’dem’ (muslimerne) og ’os’ (hvide danskere). Skruppelløst kværner partiet løs.

Morten Messerschmidt bakker 120 procent om sin formand. På Facebook, hvor jeg havde lagt det smagløse foto op, himlede han op om, at jeg er en »pludrende mimose« – og han spurgte retorisk mig og dem, som støtter mig, om det havde foresvævet os, »at de, der mener og ønsker noget andet end jer, ikke er onde, men blot uenige«.

Tja, det har jeg faktisk overvejet – og ja, jeg må indrømme, at jeg har svært ved at finde et mere rammende udtryk end ’ond’, når man fejrer stramninger med lagkage, mens man hopper og danser af glæde. Det svarer jo for pokker til, at en direktør serverer kage til sine aktionærer på generalforsamlingen påtrykt ’Så er de første 100 blevet fyret!’, mens han smiler over den sparede udgift, som øger profitten. Ondt, ikke sandt?