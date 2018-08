Pride-debattør: »Jeg vidste, jeg var transkønnet, før jeg vidste, hvad ordet betød«

»Vi lever i et land, hvor rammerne til at ændre noget er der. Forandringen skal ske kulturelt, inden for hjemmets fire vægge, og vores forældre skal også opdrages« siger Khaterah Parwani til et hujende telt.

Hun tilføjer:

»Nogle ting tager bare tid«.

På Rådhuspladsen danser mænd og kvinder i stiletter rundt til en lydprøve af ’Purple Rain’. Nogle af pladsens stande serverer mad, mens andre fortæller om sædbanker. På storskærmen reklamerer McDonalds for ’pride buns.’ I pride-ugen bliver kædens klassiske burgere nemlig solgt med enten to overboller eller to underboller, fordi ’Two of the same kind are also a great match’, som de skriver.

Spøgelser i regnbuefamilien

I Københavns Rådhus’ gamle hovedhus handler debatten om familiedannelse i LGBT+-miljøet. Debatten er arrangeret af foreningen Dare Danmark, der arbejder for at gøre rugemoderskab lovligt i Danmark. I panelet sidder Signe Fjord, som er selvvalgt solomor, Simon Gjerløv, der er transkønnet og far til to, og Martin Braad Larsen, som er homoseksuel og har et barn med en heteroseksuel kvinde.

»Hvordan svarer du, når folk siger, at dit valg er egoistisk«,bliver Signe Fjord spurgt af værten.

»Jeg bliver ked af det, for der er mange, der synes, at børn har krav på at kende deres biologiske ophav. Men vi er ikke en halv familie. Vi er en mor og barn-familie«, svarer hun.

Foto: Andreas Haubjerg Moeisha Aden stiller publikum nogle af de spørgsmål, transkønnede ofte får. Foto: Andreas Haubjerg

Et af de spørgsmål, panelet oftest har fået, er, om deres børn er blevet anderledes, fordi de er født i atypiske familier.

»Min ældste søn er handikappet, og det har intet med vores familiestruktur at gøre. Men det var faktisk på grund af hans handikap, at jeg forlængede mit dobbeltliv, for jeg ville ikke have, at kommunen, der bevilgede hans specialskole, fik nys om det, for så ville de sikkert slå ned på familiestrukturen fremfor hans medfødte handikap«, fortæller Simon Gjerløv.

Martin Braad Larsen fortsætter diskussionen: