Tine Byrckel om fake science: Kan du selv vurdere videnskab?

Da jeg skrev speciale i filosofi, var det efter en forunderlig rejse ind i videnskab og erkendelsesteori. Jeg undersøgte, om farver var subjektive eller objektive, visse lærere på Københavns Universitet påstod uden tøven, at vi ser hver sin røde farve inde i hovedet.

Den videnskabsmand, der fik farvekvaliteter skiftet ud med kvantiteter og dermed suspenderet det såkaldt subjektive, var Newton, det skete i ’Optikken’ fra 1730. Lys har forskellige brydningsgrader og dermed forskellige farver, viste han med et eksperiment kaldet Experimentum Crucis.

Newton påstod, at han endegyldigt fastlagde fakta om farver ved at oversætte dem til tal, og det fik betydning for al den tænkning, som knytter sig til det naturvidenskabelige verdensbillede.

Tine Byrckel Født 1960. Bosat i Frankrig. Cand. phil. i filosofi. Journalist, oversætter og psykoanalytiker. Skriver til det ugentlige debatklummeformat Matriarkatet

Alt dette har jeg atter tænkt over med diskussionen om ’fake news’, men i endnu højere grad fordi det franske dagblad le Monde sammen med femten store internationale medier som Süddeutsche Zeitung, The New Yorker og Aftonposten hen over sommeren har taget kampen op mod et helt nyt fænomen, som de kalder ’fake science’.

Videnskab er en svær ting, fandt jeg ud af, da jeg gravede mig ned i, hvad Newton egentlig havde foretaget sig.

Fake science går lige nu ud på, at der med stadig mere omsiggribende publikationskrav er opstået en række højst suspekte fagtidsskrifter. Engang bestod videnskabelighed i redegørelse for kendsgerninger og metoder i papers præsenteret ved konferencer og de efterfølgende gennemtjek ved peer review, hvor allerede anerkendte videnskabsmennesker læser artiklerne kritisk igennem.

Med de stigende krav til publicering verden over er der så i løbet af forbavsende kort tid opstået et marked af fupvidenskabstidsskrifter. De tal, le Monde fremlægger, er mildest talt svimlende: Inden for lægevidenskab opstod der mellem 2010 og 2014 8.000 nye videnskabelige magasiner. De er kendetegnet ved, at forskerne selv betaler for publicering, at der ikke længere eksisterer videnskabeligt kompetente redaktioner, og at peer review er ikke-eksisterende.

Helt parallelt er der opstået et marked for lige så falske konferencer, hvor forskere fremlægger forskningsresultater for tomme sale. Le Monde er mødt op til nogle af dem på fine hoteller i Paris og har talt med flere anerkendte forskere, som er blevet taget ved næsen. Antallet af uvederhæftige artikler inden for medicin steg på fire år fra 50.000 til 400.000, konkluderede to forskere i BMC Medicine i 2015.

Er selve den videnskab, som så fremlægges, fup, falsk, fake – eller fakta?

Jamen, problemet er, at det aner vi ikke. For selv om vi drømmer om at kende sandheden, er videnskabelighed ikke noget, som svæver frit i luften. Fake og fakta har rod i samme latinske ord ’faktum’, som betyder ’noget, som er gjort’, og begge er, jeg beklager, menneskeskabte. Forskellen er udelukkende et spørgsmål om kvalitet.