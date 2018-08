En god dag for Bamseelskere og en dårlig dag for ukrainsk luftakrobat, der styrtede ned under Cirkus Arena-forestilling Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for ...

Bamseelskere, da et flertal på Christiansborg har besluttet at fjerne en afgift på de bamser, man vinder i en tombola i forlystelsesparker. Afgiften var tidligere på 17,5 procent af bamsens værdi over 200 kroner, men nu er grænsen hævet, så bamsen skal koste over 750 kroner, før den rammer afgiftsloftet. Hvilket ikke kommer til at ske for ret mange bamser, siger folk med branchekendskab.

Lars Liebst, direktør i Tivoli og medlem af Bamses Venner, en forening, der har kæmpet mod gakkede afgifter, siger til Standby.dk, at han finder afgiften molboagtig, og han anslår, at den vil betyde en besparelse for hans fem forlystelser, hvor man kan vinde bamser, på 87.000 kroner om året.

For forbrugeren kan det altså betyde, at bamsen, hvis heldet ellers tilsmiler én i tombola eller skydebod, fremover vil blive 17,5 procent større. Alternativt kan stadeholderen blot putte beløbet i lommen ud fra en klassisk temaparkbetragtning, at hvad man vinder på bamserne, kan man investere i karrusellerne.

En dårlig dag for ...

Luftakrobat Tetiana Korenieva fra Ukraine, der 1. august i Hornbæk faldt ned fra sine to stykker stof ophængt under kuplen i Cirkus Arena. Wiren, som holdt stoffet, knækkede, og hun røg direkte på hovedet i gulvet fra stor højde.

Nu ligger hun med fikseret nakke på Slagelse Sygehus med komplicerede brud på nakkehvirvler og ryg. To stålplader er opereret ind omkring rygsøjlen, og hun må indtage sine måltider med sugerør.

Og nu kan hun så konstatere, at hun ikke længere har et job. Cirkus Arena har stoppet udbetalingen af de fyrstelige 810 kroner per aften, der skulle have fortsat til sæsonslut 17. september.

Cirkus Arena, der efter ulykken oplyste, at Tetiana Korenieva blot havde brækket en arm, oplyser, at de ikke har ansvar for en artists udstyr eller forsikringsforhold.

Tourchef Klaus Jochumsen svarer, da B.T. spørger, hvorfor lønnen er stoppet:

»Fordi der står i kontrakten, at der udelukkende udbetales honorar på de dage, hvor der arbejdes«.