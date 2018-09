Her fortæller tre af de medvirkende om mødet med et land langt hjemmefra, hvor fordomme om kvinder fra Sydøstasien trives.

Instruktørerne Sine Plambech og Janus Metz har fulgt de samme par over 10 år i filmen ’Hjertelandet’, det har premiere den 20. september.

Thailandske kvinder er blevet den nationalitet - ud over danske kvinder - som danske mænd hyppigst gifter sig med.

Saowat Nielsen har fundet det gode liv i Danmark: »Jeg føler mig heldig, for John er en god mand. Det var min første mand i Thailand ikke« For Saowat Nielsen voksede kærligheden til ægtemanden John mere og mere, efter de blev gift. Hun føler sig heldig, fordi John behandler hende godt og hjælper hende med at sende penge til familien i Thailand. Hvis Mong, som hun kaldes, skal tilbage til Thailand og bo, skal det være sammen med John.