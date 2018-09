Lektor kalder Danmarks digitale førsteplads en tvivlsom ære: Kan vi eksempelvis digitalisere os til renere grundvand? Man kan digitalisere sig til mange ting, hvis man skal tro en ny FN-rapport, som sætter Danmark øverst på skamlen.

Danmark har netop fået en førsteplads i en ny FN-rapport om ’e-forvaltning’.

Det handler om digitalisering af serviceydelser i den offentlige sektor og går som regel under den engelske betegnelse e-governance.

Og skal man tro innovationsminister Sophie Løhde, er der al mulig grund til at lade den nationale stolthed flyde frit:

»Jeg glæder mig meget over, at mange års hårdt arbejde med at digitalisere den offentlige sektor og gøre den mere gennemskuelig og lettere at gå til for både borgere og virksomheder nu for alvor slår igennem i de internationale benchmarkinger«, som hun udtrykte det, da FN-rapporten udkom i juli.

Det er nok relativt ligegyldigt, at alle danskere har en iPhone 23S og et biometrisk NemID i et 2030-scenario, hvor landet er oversvømmet eller plaget af tørke på sjette måned

Men hvordan skal vi forstå den nye førsteplads – og hvad kan vi bruge den til?

Forudsætningen for at svare på disse spørgsmål må være at gøre undersøgelsens præmis glasklar: For hvad mener FN er fordelene ved e-forvaltning?

Jo, en digitaliseret forvaltning har – ifølge FN-rapportens forord – et ’potentiale’ til at bidrage til at nå bæredygtighedsmålene for 2030.

Jeg vil ikke her opliste alle 17 mål, men de inkluderer bl.a. udryddelse af fattigdom, mindskelse af økonomisk ulighed og at sikre adgang til rent vand og uddannelse til alle.

I en FN-optik har digitaliserede nationer altså større potentiale til at nå målene og til at være ’robuste’ over for mange af de omvæltninger og udfordringer, som fremtiden forventes at byde på.

På den måde er det en speciel rapport, fordi den klart sætter digital udvikling i forhold til bæredygtighed – og ikke som andre udgivelser, der mere abstrakt måler på, hvor ’parat’ digitalisering kan gøre os til fremtiden.

Denne vinkling kan der være en pointe i: Det er nok relativt ligegyldigt, at alle danskere har en iPhone 23S og et biometrisk NemID i et 2030-scenario, hvor landet er oversvømmet eller plaget af tørke på sjette måned.

Et andet interessant element ved FN-rapporten, er dens klare formidling af forskellige risici forbundet med digitale investeringer: For eksempel urovækkende fænomener som fake news, cyberbullying, hacking af demokratiske processer, øget økonomisk ulighed, privacy-problemer, og man kunne her tilføje sociale mediers aggressive spekulation i outrage og helbredsrisici forbundet med overdreven skærmbrug.

Spørgsmålet, der melder sig, er hvordan e-forvaltning mere præcist bidrager til at nå målene.

I rapporten formidles inspirerende cases, der involverer borgere på en frugtbar måde, der »tøjler den kollektive energi« (til at tackle korruption i Indien), systemer, der foregriber naturkatastrofer og mindsker konsekvenserne af dem, løsninger hvor ikkestatslige interessenter bidrager til bedre sundhedspleje (f.eks. fremhæves Microsofts Health Vault), eller hvor almindelige borgere hjælper forvaltningen, eksempelvis gennem Fix My Street-appen i England.

Alene af den årsag er FN-rapporten læsningen værd: Bredden af interessante løsninger er imponerende.

En indvending kunne være, at det er enkeltstående cases, og at der skal mere end ’dokumentation af et potentiale’ til at styrke argumentet om e-forvaltning som den vigtigste driver for bæredygtighed.

Man kan lige så godt forestille sig scenarier, hvor sparsommelighed og afkald over for nogle digitale løsninger kan have en positiv effekt.

Der mangler også refleksion om absolutte værdier, man som nation kan måle sig på. Er der f.eks. tal for, hvornår man har nået en dækningsgrad på 100 procent, så man kan gå videre til andre opgaver?

Eller vil det altid være et relativt indeks, der kun siger noget om forholdet til andre lande, uanset hvor digital verden er blevet. For så bliver vi jo aldrig færdige!