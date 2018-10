Noura Bendali bærer tørklæde og kæmper for et frit Danmark: »Jeg vil vise den almene dansker, hvem vi er. Jeg har fået nok af den her hetz og mobbepolitik« Noura Bendali er bekymret for Danmark, som hun mener bliver et mere racistisk samfund. Derfor stiller hun nu op for Nationalpartiet.

Noura Bendali er til daglig jordemoder på Hvidovre Hospital. Her har hun var været i 18 år og hjulpet hundredvis af babyer til verden.

Hendes børn går i skole, de går til fodbold og håndbold flere gange om ugen, og selv går hun til mødre-håndbold.

Med andre ord betragter hun sig selv som en ganske almindelig leverpostejsdansker – bare uden leverpostej.

’Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark’. Sådan siger en animeret udgave af Martin Henriksen på store plakater i Dansk Folkepartis nyeste kampagne.

Da Noura Bendali, der er muslim og bærer tørklæde, så det, lagde hun en video på Facebook, hvor hun siger, at hun aldrig vil tage sit tørklæde af. Den video er nu set 280.000 gange.

»Jeg vil gerne vise den almene danske borger, hvem vi er. Jeg har fået nok af den her hetz og mobbepolitik. Jeg kan godt vælge at lukke øjne og ører, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg skal forsvare det over for mine børn. De er blevet råbt ad, mens de spillede håndboldkamp. Da min ene tvilling spillede kamp, tog hun fat om en spiller for at forsvare målet, men det fik en mor til at løbe ind på banen og kalde min datter for ’dit fede sorte svin’. Altså, jeg må stoppe det«, siger Noura Bendali.

Hun stiller nu op for Nationalpartiet, der håber at få nok vælgererklæringer til at stille op til Folketinget. Partiet har 1.791 vælgererklæringer. De skal have 20.000 for at være opstillingsberettigede. Hun har i ca. et år lagt videoer på Facebook, hvor hun siger sin mening politisk og personligt. Senest har hun lagt en række videoer op som svar på DF’s kampagne.

I en video, hvor du er meget vred, kalder du Martin Henriksen et beskidt og uværdigt menneske uden menneskelige værdier, som du ikke vil give hånd til og ikke har respekt for. Hvis Nationalpartiet bliver valgt ind, og du skal sidde i folketingssalen med ham, så har du da skabt et dårligt grundlag for samarbejde?

»Nej, men jeg skal korrigere dig. Jeg var ikke kun vred, jeg var meget ked af det, fordi budskabet lyder ’smid tørklædet’. Smid det. Det lyder så negativt. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal smide tørklædet og blive mere en del af Danmark, end jeg er i forvejen«.

Synes du ikke selv, det var over grænsen, for det er jo ikke kun Martin Henriksens holdning. Det er DF’s holdning, som repræsenterer 21 procent af danskerne. Dem bliver man vel nødt til at lytte til?

»Jeg siger ikke, at jeg ikke lytter til dem. Men jeg har ytringsfrihed og ret til at sige, ’jeg er ikke enig med dig, jeg bryder mig ikke om dig, jeg giver dig ikke hånden’. Sådan nogle mennesker, der nedværdiger andre mennesker, vil jeg simpelthen ikke have noget med at gøre. Men jeg kan godt samarbejde politisk. Jeg kan sagtens samarbejde med Dansk Folkeparti, men det skal være under andre præmisser, hvor man ser det enkelte menneske. De lider af islam-angst, og de har puttet os alle sammen ned i én kasse«.

Er du ikke selv med til at skabe en dårlig politisk kultur, når du kalder Martin Henriksen beskidt. Hvis du synes, politikere skal blive bedre til at respektere hinanden, skal du så ikke også respektere Martin Henriksen?

»Jeg brugte ordet beskidt, fordi jeg mener, han bruger beskidte tricks for at vinde vælgere. Hvis han undskyldte og sagde, at det var forkert formuleret, så ville jeg give ham hånden og komme videre. Det er ikke ham som menneske, men hans undergravende måde at føre politik på, der er beskidt«.

Den seriøse tone erstattes et kort øjeblik med latter, da Noura Bendali holder en tænkepause.

»Det kan godt være, jeg har kaldt ham beskidt, men jeg er også kun et menneske, og jeg var meget vred. Jeg har jo ikke sendt alle mine fætre efter ham i et raserianfald«, siger hun ironisk og griner ad sin egen stereotype fremstilling af muslimer.

Hvorfor er det så vigtigt for dig at bære tørklæde?