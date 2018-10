Mattias Tesfaye: Der er forsvindende lidt kærlighed mellem kulører i dette land

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Min far var sort. Men min mor er hvid ligesom min kone. Derfor er Afrika temmelig fortyndet i mine egne børn. Men det tænker jeg ikke så meget over. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Men sådan forholder det sig ikke for alle forældre i Danmark.

Sidste år var det kun 34 mænd med flygtningebaggrund, der blev gift med en kvinde med dansk oprindelse. Det er faktisk under en halv procent af de enlige flygtninge, der er kommet hertil siden 2010, som er blevet gift med en person af dansk oprindelse.

Jeg må indrømme, at jeg måtte læse statistikken igen og igen, før jeg kunne tro mine egne øjne. Der er forsvindende lidt kærlighed mellem kulører i dette land.

Måske skyldes det, at hver tredje pige med indvandrerbaggrund føler, at hun ikke frit kan vælge en kæreste. Forældrene vil ikke acceptere det. Børnebørnene skal have samme religion, sprog og kultur som dem selv.

Undersøgelser viser tydeligt, at kærlighed på tværs er forbudt i flere indvandrermiljøer herhjemme. Det er jo vanvittigt! Der er også lidt uvilje mod blandede ægteskaber hos forældre med dansk baggrund. Men slet ikke i samme omfang.

De mennesker trænger til at komme ud af middelalderen. Hudfarve, kultur og religion skal ikke afgøre, hvem vi må gifte os med. Fri kærlighed er en grundlæggende ret i Danmark.

Som en ekstra bonus ved vi, at kærlighed på tværs bidrager til bedre integration. Sproget styrkes ved daglig samtale på dansk, og afstanden til arbejdsmarkedet bliver kortere.

Skoleelever med blandede forældre klarer sig markant bedre i skolen end klassekammerater, hvor begge forældre er fra et ikkevestligt land

Derudover ved vi, at skoleelever med blandede forældre klarer sig markant bedre i skolen end klassekammerater, hvor begge forældre er fra et ikkevestligt land.

Den positive integrationseffekt af kærlighed på tværs er ganske enkelt ikke til at tage fejl af.

Derfor, kære indvandrer: Stop med at diktere, hvem din søn eller datter må få børn med. Det er dig selv, der har valgt at flytte til Danmark.

Dine børn har ret til præcis samme frihed som alle andre. Lev med det. Der er allerede tusinder af indvandrere, som støtter deres børn, uanset om de kommer hjem med en gudløs frikadelledansker eller en kæreste af samme køn. Du må også pakke din racisme sammen.