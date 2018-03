Handletanken MOVE: Kvinder udholder voldelige forhold for at blive i landet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Medunderskrivere: Kefa Abu Ras, specialkonsulent Laila Vetterlain, specialkonsulent for grønlandske kvinder i Danmark Therese Christensen, specialkonsulent for sydøstasiatiske kvinder i Danmark Anne Zacho Møller og Anna-Maria Mosekilde, videnskonsulenter i Danner Freja Tusnelda Thomsen, kandidatstuderende Sine Plambech, migrationsforsker Esma Birdi, direktør ved Institut for Integration Ayan Said, underviser Saer El-Jaichi, islamolog Khaterah Parwani, talskvinde for Exitcirklen Martin Lemberg-Petersen, adjunkt Peter Hervik, lektor M. Zeki Köse, gymnasielærer Lorena Torres, cand.soc. Uzma Ahmed, integrationskonsulent

Alle skal frit kunne gå fra en voldelig mand. Og det er på tide at anerkende, at en knytnæve gør lige ondt uanset hud- og pasfarve.

Derfor opfordrer vi i handletanken Move, der består af fagfolk, aktivister og praktikere med viden om vold og migration, til et opgør med en forældet lovgivning, som har fatale konsekvenser for familiesammenførte kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmet.

Det gælder for 32-årige Ana, der få dage efter jul flygter, kun iført pyjamas, ud ad vinduet i det værelse, hendes danske mand holder hende indespærret i. Han har slået hende. Igen. Med hjælp fra en veninde kommer hun til nærmeste politistation. Mens hun bliver undersøgt af en læge, forklarer hun, hvordan volden begyndte, da hun var gravid. Og hvordan den sidenhen er eskaleret.

Ana står i et umenneskeligt dilemma: Enten kan hun anmelde volden, forlade sin mand og dermed risikere at blive sendt ud af landet uden sin datter. Eller hun kan udstå volden og tålmodigt tælle årene, til hun kan få permanent opholdstilladelse. Hun vælger det sidste, for hun kan ikke dokumentere volden, og derfor lever den ikke op til loven.

Det ved voldsudøvende ægtemænd som Anas godt. Og vi ser ofte, at den samme mand har behandlet andre kvinder på samme måde. De ved nemlig godt, hvornår vold er svær at bevise.

Oftest er der ingen vidner ved vold i hjemmet, og manden sørger for at true sin kvinde til tavshed. Selv hvis hun er i stand til at anmelde volden, er der på grund af uigennemskuelige krav ingen garanti for, at hun kan få lov at blive i landet alligevel. Hun udsættes på den måde ikke alene for vold fra sin mand, men svigtes i den grad også af den danske lovgivning.

På verdensplan er der flest kvinder, som migrerer. I Danmark er det stadig mest kvinder, der bliver familiesammenført med mænd med dansk pas. Der er derfor en kønsmæssig skævvridning i den måde, loven rammer på.

Andre kvinder i Danmark, der står i samme situation som Ana, er sikret af Europarådets Istanbul-konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den har Danmark underskrevet, men det er ikke nok.

For så længe vi ikke reelt tilpasser og indarbejder bestemmelserne i vores danske lovgivning og udarbejder en langsigtet national strategi, gavner det ingen.