Specialist i børne--neuropsykologi: Lad os lytte lidt mindre til, hvad vores børn har lyst til

Hvem kan fortænke dem i det med den massive påvirkning fra alskens litteratur om emnet. Litteratur og velmenende råd, der stritter i alle mulige retninger.

Tvivlen bliver ofte uhensigtsmæssig, og det sker, at det resulterer i en følelsesmæssig tilstand, hvor barnet mærker usikkerheden.

Så er fanden løs, for så skal barnet selv til at navigere i den komplekse og foranderlige verden. Og så vil lille Hans hellere spille på tromme, for det ved han, hvad er.

Hvis vi skal sikre, at lille Hans passer sin skolegang, lærer noget og bliver et socialt individ, der kan begå sig i verden, så skal vi voksne skrue op for vores ansvar som tydelige voksne, der tager styringen og giver barnet sikkerhed for, at den voksne ved, hvad der bedst for barnet.

Det gælder både forældre og professionelle.

Med tydelige hverdagsrutiner og grundlæggende tillid til, at den voksne tager styringen og ikke bliver følelsesmæssigt ramt af, at barnet ikke altid har lyst eller er motiveret, vil flere små Hans’er kunne se frem til en skolegang uden for meget fravær.