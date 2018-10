Bevar Jordforbindelsen: Planerne om at udvide Københavns Lufthavn er i åbenlys modstrid med Danmarks klimaforpligtelser Regeringen nævner ikke flytrafikken en eneste gang i deres klimaplan. Det er en forsømmelse.

Tirsdag 9.10. offentliggjorde regeringen sin længe ventede klimaplan. Det skete, dagen efter at FN’s klimapanel opfordrede til »hidtil usete tiltag« for at bremse den globale opvarmning.

Regeringen har fået positive ord for ambitionen, at der skal lukkes for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 til fordel for en million klimavenlige biler på de danske veje.

Foruden ros har regeringen også fået kritik, bl.a. for at fare med lempe over for landbruget.

Men en endnu mere åbenlys forsømmelse er det, at flytrafik ikke er nævnt med ét eneste ord i klimaplanen.

Regeringen må og skal adressere klimatruslen fra den voksende flyindustri. Tiden er knap

Luftfart er uden sammenligning den mest klimabelastende transportform: Regnet per passager belaster en flyvetur klimaet op til 50 gange så meget som en togrejse af tilsvarende længde.

Desværre er flyvning også den hurtigst voksende transportform. Denne vækst skyldes ikke mindst, at flyvning i modsætning til mere klimavenlige transportformer er undtaget fra afgifter.

Lige nu planlægger Københavns Lufthavn en udvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 38 pct. og sikre hele 40 millioner årlige passagerer. Udvidelsen er endnu ikke politisk vedtaget, men planerne er i åbenlys modstrid med Danmarks forpligtelser i Paris-aftalen.

Hvis vi skal sikre et stabilt klima, må vi stoppe væksten i CO 2 -udledninger. Der er to tiltag, som ligger ligefor:

1) at indføre en klimaskadeafgift på flyrejser, ligesom vores nabolande allerede har gjort

2) at stille udvidelsen af Københavns Lufthavn i bero, indtil det kan garanteres, at den ikke underminerer målene i Paris-aftalen

Hvis vi tænker lidt videre, kunne vi måske også forestille os f.eks. et afgiftssystem, hvor afgiften stiger for hver flyrejse, den enkelte foretager på et år, eller fastsættelse af en personlig årlig kvote for flyvning. Sådanne tiltag kunne forebygge, at afgifterne får en social slagside.

Mulighederne er mange, men én ting er sikker:

Regeringen må og skal adressere klimatruslen fra den voksende flyindustri. Tiden er knap.

Vi kan kun gøre for lidt!