Vi vil hellere til Thailand end vi vil redde miljøet

FOR ABONNENTER

Vi ved, at flyveturen er en ekstremt CO 2 -forurenende rejseform – faktisk er den cirka tyve gange mere forurenende end togturen. Alligevel vil de fleste af os flere gange i år gå ud mod gaten for at tage på vinterferie, efterårsferie, sommerferie og forlængede weekender. Helt uden kvaler.

pmj