Svensk feministisk partistifter taler om 'skammens tidsalder': Det, der foregår i Danmark, er uhørt skræmmende Lukkede grænser, parallelle retssystemer og public service-indskrænkninger. Hvor er oprøret henne, Danmark? Sådan spørger Gudrun Schyman, stifter af Feministisk Initiativ.

Jeg har altid sagt, at det, vi skal opnå, skal ske i min levetid, og det er stadig min ambition. Jeg vil jo gerne se racismen og sexismen forsvinde. Jeg vil se moderne forældreskaber, og jeg vil se retvisende løn og pension for begge køn. Jeg vil se, at mænds vold mod kvinder bliver taget alvorligt. For selv om Sverige har været et foregangsland for ligestilling, går vi jo desværre tilbage i det politiske landskab i disse år. Det gør de fleste europæiske lande«.

Ordene kommer fra den svenske politiker og stifter af Feministisk Initiativ Gudrun Schyman, der netop har været i København for at deltage i gallapremiere på Hampus Linders dokumentarfilm ’Feministen’, der følger Schymans politiske og personlige liv som feminist i svensk politik. I et lille sminkespejl lægger hun et nyt lag rød læbestift. Kort efter premieren skal hun tilbage til Stockholm, hvor hun har et møde i morgen tidlig. Tidligere på året fyldte hun 70 år.

»For 15 år siden så vi jo på jer i Danmark som en moderne og åben skandinavisk stat. Det er I jo ikke længere«.

BLÅ BOG Gudrun Schyman F. 1948. 1988-2006 medlem af Riksdagen valgt for Vänsterpartiet, som hun var partiforkvinde for 1993-2003. Hun forlod partiet i 2004 og stiftede Feministisk Initiativ i 2005, som hun i dag er talskvinde for.

Hvad er der sket?

»Lukkede grænser. Tydelige markeringer på områder, der gør, at folk ikke føler sig velkomne. Et parallelt retssystem, der vil give folk forskellige straffe, efter hvor de bor. Og nu jeres public service-indskrænkninger. Det er jo ikke klogt! Der må være demonstrationer på gaderne?«.

Nej, der er ikke demonstrationer på den måde ...

»Det burde der være. Det er jo et enormt indgreb på mediernes frihed.

Jeg synes, det er uhørt skræmmende,

det, der foregår i Danmark«.

Hvorfor skal feminisme være modpolen til nationalisme og fascisme?

»Nationalismen går hånd i hånd med militarisme, traditioner og normer, som binder politikken fast i en idé om, at tingene skal være, som de altid har været. Der er feminismen modsat. Den handler om at bryde med de patriarkalske forestillinger om normer og traditioner og om at være kritisk over for måden, man opdeler i samfundet i køn på. Lige nu handler det især også om måden, hvorpå vi møder mennesker, der er på flugt. De er flygtet fra væbnede konflikter og klimakatastrofer, som vores lande også har medvirket til at skabe. EU’s politik er kommet til at handle om, hvordan vi kan holde mennesker borte. Når man når dertil, synes jeg, at man har kastet humanismen over bord. Jeg tror, at man kommer til at se tilbage på denne periode som skammens tidsalder, når historiebøgerne skal skrives«.

Vi bevæger os i retning af et mere populistisk Europa. Hvordan vil du modvirke den udvikling?

»Det kræver jo modstand. Der vil altid være modstand. Vi har heldigvis stadig mange i Sverige, der ikke er tilfredse med den udvikling, vi står over for, og som f.eks. arbejder frivilligt i organisationer, der kæmper for flygtninges rettigheder. Der har tidligere været nationalistiske og fascistiske kræfter i historien, og der har også været modstand. Men man kan jo desværre anvende parlamentariske og demokratiske værktøjer til at begrænse demokratiet. Det sker jo i Europa. Jeres puclic service-inskrænkninger er et godt eksempel«.

Kom her, din plads er hos os

»Ud med racisterne, ind med femisterne!«. I dokumentaren ser vi unge kvinder med tatoveringer og pink hår juble og skrige partiets slogan i en regn af pink balloner, da det bliver annonceret, at Feministisk Initiativ får en plads i Europa-Parlamentet i 2014. Gudrun Schyman lyser op i et stort smil, der hurtigt forsvinder, da en journalist hvisker i øret på hende, at Front National er gået frem og nu er Frankrigs største parti. Trods lovende meningsmålinger kom Feministisk Initiativ ikke ind i Riksdagen samme år, men gik fra 0,4 til 3,2 pct. af stemmerne. Til det svenske valg i år oplevede partiet et kraftigt tilbageslag og endte med kun at få 0,4 pct. af stemmerne.

»Nationalismen vokser i Europa, og det påvirker hele det politiske spekturm. Den nationalistiske problemformulering om blandt andet lukkede grænser har snoet sig ind i de fleste politiske partier. Præcis som vi ser det hos Socialdemokratiet i Danmark. I Sverige er spærregrænsen høj, og selv om jeg møder mange, der er positive over for vores politik, tør de ikke stemme på os. For tænk, hvis vi ikke kommer ind i Riksdagen! Og når folk er bange, tager de et skridt tilbage til et parti, der er mere trygt. For vores vælgere bliver det primært til Vänsterpartiet, Centerpartiet eller Miljøpartiet«.

Hvorfor tror du, at Sverigedemokraterna har så stor tilslutning i forhold til jer?

»Af samme grund som man ser lignende partier vokse i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrig og Italien. Det handler om, hvordan samfundet formår at give mennesker tryghed i en tid, der er så præget af forandring og automatisering. Midt i denne fremmedgørelse er der mange, der bliver utrygge og ikke føler, at de har en plads i samfundet. Det er der nogen partier, der udnytter og siger: Kom her, din plads er hos os! Og det er i høj grad nationalisterne, som sætter streg under de ting, der er velkendte for os. F.eks. traditionelle kønsroller, hvor en mand skal være en mand, og en kvinde skal være en kvinde«.