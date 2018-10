Temperaturen stiger, mens tolerancen falder: Hvad rager år 2050 mig? Der er jeg alligevel væk

Forleden nat at var der 17 grader i den lille landsby i Champagne, France, hvor jeg tilbringer en pæn del af mit liv. Varmere end i mange sommernætter. Om dagen er der næsten 25, midt i oktober. Efteråret er smukt, melankolsk også, lyset lavt i gul, orange og violet. Kan man for alvor glæde sig over disse farverige tegn på klimaforandringer?

Måske skulle jeg bare gøre det og i mit eget livs efterår tænke, at jeg da er ligeglad med verdens fremtid. Hvad rager det mig egentlig, 2050? Der er jeg væk. Selv har jeg levet beskedent, orker nærmest ikke mere råbe og skrige om dette og hint. Måske skulle jeg bare passe min have, ikke sandt, Voltaire, hvor tomater og agurker vil få det meget bedre de kommende år.

Det passer så ikke, at Voltaire bare passede sin have sine sidste år, selv om han gav alle andre netop det råd. For det første var det en pænt stor have ved nærmest et slot, Ferney, tæt ved den schweiziske grænse, hvor Voltaire i årevis holdt eget hof, langt fra hoffet i Versailles, der havde forvist ham.

De år, hvor Voltaire ’passede sin have’ var så også de år, hvor han kæmpede allermest, især mod religiøs intolerance. Undertegnede har selv oversat det lille skrift ’Afhandling om tolerance’. Voltaire hævdede så aldrig det, han altid citeres for: ’Jeg er uenig i alt, du siger, men viltil min død forsvare din ret til at udtrykke det’. Tværtimod mente han, at intolerance var noget nær det eneste, som ikke kan accepteres.

Og så var Voltaire – måske overraskende for dem, som forestiller sig ham som den store oplysningsfilosof – dybt skeptisk over for demokrati. Voltaire havde mere tiltro til oplyste eneherskere, pøblen gjorde ham bange. Det var da også pøblen, som overfaldt den arme protestant Calas og lynchede ham i den veritable historie, der indleder Voltaires kamp mod religiøs intolerance. Alt det tænker jeg over, mens jeg begynder at grave et permakulturbed, og naboens landbrugsmaskiner jager ud på markerne med pesticider.

Nu – bare for at komme tilbage til mig selv – vil du måske protestere over, at jeg er i mit livs efterår. Det vil jeg faktisk gerne have, du gør, 59 er jo ingen alder. Til gengæld er det vitterlig alder nok til at have næsen oppe over mindst 40 års historie.

Hvad fortryder man? Kan menneskeheden fortryde? Kan den fortryde, at den havde travlt med at gnave rundt i intolerance, skattelettelser og grænsesætninger, mens den lukkede øjnene for egen overlevelse? Og fortsatte helt ufortrødent, trods egne videnskabsmænds opråb?

I øvrigt melder vi os nok snart ud af alt det der med universelle menneskerettigheder

Det er nu, vi skal løfte blikket og som pøbel glemme de sager, der helt åbenbart optager sindene mest. Intolerance, paranoia kort sagt, kommer altid ind på en stor førsteplads, når pøblen bekymres.

Vi tør ikke sige, at det er forkerte farver mennesker, vi ikke vil have, det ville jo hedde racisme, så i stedet er det forkerte religioner, forkert tøj, forkerte spisevaner, forkerte ritualer, forkert moral, det er paradoksalt nok beroligende at udpege en fjende. De er kommet for at snyde os. Lille trettenårige Mint er uintegrerbar, loven siger det jo selv – vi glemmer øjeblikkelig, at vi har skabt den i eget billede. Vi bygger lejre til dem, der jo bare er ude på at udnytte os.

I øvrigt melder vi os nok snart ud af alt det der med universelle menneskerettigheder, for vi er afgjort de mest menneskelige.