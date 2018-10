Tænketanken Justitia: Regeringen knægter vores grundlæggende retsprincipper Det er problematisk, at regeringen med et nyt lovforslag pakker lighedsprincippet væk, selv om intentionen om at bekæmpe parallelsamfund og kriminalitet selvfølgelig er helt legitim.

Lighed for loven er en af grundstenene i den danske retsstat. Det betyder blandt andet, at borgerne skal behandles ens i deres møde med retsvæsenet – uanset om de er rige eller fattige, eller om de hedder Ali eller Anders.

Det er derfor problematisk, at regeringen med et nyt lovforslag pakker lighedsprincippet væk, selv om intentionen om at bekæmpe parallelsamfund og kriminalitet selvfølgelig er helt legitim.

Lovforslaget vil give politiet mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse kriminalitetstyper i en periode skal stige med op til det dobbelte af normalstraffen, mens straffen for andre overtrædelser skal skærpes.

De forhøjede sanktioner vil selvfølgelig ramme alle, der begår kriminalitet i zonerne, men da meget kriminalitet er lokal og spontan, vil det især ramme de borgere, der bor og færdes i zonerne.

Strafskærpede zoner vil ifølge lovforslaget navnlig være relevant i de særlig udsatte boligområder eller andre afgrænsede byområder med en kriminalitetsudvikling, som påvirker trygheden.

Det betyder, at en beboer i et ghettoområde som for eksempel Mjølnerparken, hvor beboerne typisk har en lavere social status og/eller en anden etnisk herkomst end dansk, ofte vil blive straffet dobbelt så hårdt for den samme kriminalitet, som begås af borgere i for eksempel Gentofte og Rudersdal. Det kan næppe anses som lighed for loven.

Samtidig er de skærpede strafzoner midlertidige, og der er ikke krav om skiltning. Borgerne må holde sig orienteret om zonerne på politiets hjemmeside og læse politiets pressemeddelelser. Det bliver således langt sværere for borgerne at forudse konsekvenserne af deres handlinger.

Selvfølgelig skal vi forsøge at sætte en stopper for kriminalitet i udsatte boligområder, men det er problematisk, hvis det skal ske på bekostning af retsstatens grundlæggende principper. Når vi kaster lighedsprincippet over bord, undergraves det system, som skal sikre borgernes retsstatus uafhængig af indtægt, køn, religion, etnisk oprindelse mv.

Når retsstaten bliver presset, kan det påvirke borgernes retsfølelse og tillid til det offentlige system. Derfor bør alle angreb på retsstaten tages alvorligt.

Og det bør således også overvejes, om en lovgivning, som i praksis navnlig vil forhøje de strafmæssige sanktioner for borgere bosat i områder, der er karakteriseret ved lavere social status og/eller anden etnisk oprindelse end dansk, hører hjemme i en retsstat som den danske.

Der må bestemt være andre måder at løse de samfundsmæssige problemer på, som er blevet skabt i landets udsatte boligområder.