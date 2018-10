Arkitekter: I stedet for at rive ghettoerne ned kunne man fortsætte byggeriet og lade nye mennesker flytte til

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En del af regeringens ghettopakke handler om at omdanne de mest belastede boligområder, så beboersammensætningen bliver mere blandet.

Det mål er der relativt bred enighed om både politisk og fagligt. Der er til gengæld mere blæst om metoderne.

Regeringen pålægger områder, der har fået prædikatet ’hård ghetto’, at maksimalt 40 procent af boligerne fremover må være almene.

Det krav oversættes mange steder til, at der skal rives boliger ned, og at beboerne mere eller mindre frivilligt må flytte.

Men der er faktisk en anden vej, hvis man vil undgå at rive gode, reelle boliger ned i en historisk proces, der vil destruere boliger for milliarder.

I dag ved vi, at skal du skabe trygge og levende boligområder, handler det om at bygge tæt og varieret

Simpel matematik vil pege på, at der er to veje til at ændre blandingsforholdet i et boligområde.

Man kan enten fastholde det samlede antal mennesker, der bor i området, men skifte en del af beboerne ud. Det er den vej, de fleste fokuserer på lige nu.

Men man kan også gøre noget andet, nemlig fortætte byggeriet og lade nye mennesker flytte til, så der samlet set vil bo flere end før.

Det vil have samme effekt på blandingsforholdet, hvis man lykkes med at tiltrække mere ressourcestærke beboere.

Samtidig opnår man flere fordele ved at udvikle frem for at afvikle. For det første slipper man for at tvinge en masse mennesker ud af deres hjem.

For det andet kan man opføre nye og mere tidssvarende boliger, der kan løse andre boligproblemer i byområderne.

For det tredje kan man undgå et ressourcespild i historisk omfang, som det vil være at destruere så mange boliger, der her er tale om.

Mange af nutidens ghettobebyggelser stammer fra 1970’erne, hvor fokus var på at hjælpe arbejderfamilierne ud af storbyernes saneringsmodne arbejderkvarterer og i stedet tilbyde dem funktionelle lejligheder i forstæderne med masser af lys, luft og rekreative arealer udenom. Græsplæner, bænke og bålpladser.

I realiteten – ikke mindst i takt med at den sociale kultur i disse boligblokke blev mere belastet og utryg – er de åbne arealer mange steder blevet til forblæste og uvelkomne spøgelsesområder.

Golde og deprimerende arealer, som ingen har lyst til at indtage.

I dag ved vi, at skal du skabe trygge og levende boligområder, handler det om at bygge tæt og varieret. Der skal etableres klart definerede rum mellem boligerne med et hierarki af pladser og funktioner, som skaber fællesskaber og giver en naturlig gennemstrømning af liv, der opløser lukkede, usunde miljøer og modvirker utryghed.

De store åbne arealer mellem boligblokkene i dagens ghettoer rummer fortrinlige muligheder for at gøre netop det – at bygge nyt og tæt i sammenhæng med de eksisterende, almene byggerier – uden nødvendigvis at rive ned, hvis ikke boligerne i forvejen er saneringsmodne.

Man kan for eksempel bygge ældreboliger. Det vil imødekomme behovet for flere seniorfællesskaber med egne boliger og fælles aktiviteter, som tiden kalder på.

Man kan også bygge almindelige familieboliger, f.eks. rækkehuse, og derved komme problemet med mangel på billige boliger i bynære områder bedre til livs.

Så kan man faktisk skabe plads til skolelæreren, sygeplejersken eller politibetjenten, der ikke har råd til en ejerlejlighed på Vesterbro i København eller i hjertet af Aarhus.

Endelig kan man bygge institutioner, butikker eller andre typer af funktioner, f.eks. lægehuse og butikker, og derved trække trafik og aktivitet ind i områderne og inddæmme de åbne, utryghedsskabende græsarealer, som var tidens løsen i 1970’ernes sociale boligpolitik.

Men er det realistisk?, vil nogen spørge. Vil de ældre, erhvervslivet eller lærerparret flytte ind i ghettoen? Svaret er: ja, det er faktisk muligt.