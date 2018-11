Stop navnelegen i psykiatrien: Det er alligevel umuligt at finde en betegnelse for psykisk sygdom, som jeg vil være stolt af at bruge Virkeligheden er, at det er sygdommen, der invaliderer, ikke betegnelsen.

Jeg er psykisk syg og er ved at blive alvorlig træt af velmenende behandlere, omsorgspersoner og politikeres evindelige diskussion om den rette betegnelse for psykisk sygdom. Der findes ikke en floromvunden betegnelse, der gør det lettere at være psykisk syg. Sygdommen ændrer sig ikke, fordi den kaldes noget andet, den vil fortsat være invaliderende, tabubelagt og stigmatiserende. Tabu og stigma opstår primært ved uvidenhed og tvivl, og her er de mange ændringer af betegnelser ikke den store hjælp En ny betegnelse giver forvirring, indtil den er indarbejdet i samfundet, og når det er sket, vil problemerne, på trods af midlertidig forvirring, være de samme. Læs også: Psykologformand: Hverken psykologi eller medicin kan stå alene i behandling af psykiske lidelser Invalideringen er sygdommens karakteristika, den afhjælpes med behandling, hvad enten det er medicinsk, terapeutisk eller i kombination. Betegnelsen er et arbejdsredskab, så diverse har en indledende idé om problematikken. Tabu og stigma opstår primært ved uvidenhed og tvivl, og her er de mange ændringer af betegnelser ikke den store hjælp. Der er en stor del af danskere, som ganske enkelt ikke interesserer sig synderlig meget for, hvad psykisk sygdom og psykiatri er, og når der så ikke er en genkendelighed i betegnelserne, vil koblingen mellem sygdomme og psykiatri være sporadisk. Læs også: Ung kvinde om »forfærdelige forhold« i psykiatrien: Gratis psykologhjælp til unge er blot et plaster på et åbent sår Dette er, vil jeg påstå, en af mange faktorer til fortsat tabu og stigma. Det ville være langt mere produktivt i forhold til tabu og stigma, hvis man i stedet for at finde nye betegnelser brugte krudtet på at informere om, hvad betegnelserne dækker, så der kan blive løst op for tabu og stigma. Det vil alligevel være umuligt at finde en betegnelse for psykisk sygdom og psykiatri, som ramte og brugere vil føle sig stolte af at bruge. Virkeligheden er, at det er sygdommen, der invaliderer, ikke betegnelsen. Betegnelsen vil altid være negativ for os, der er psykisk syge og psykiatribrugere