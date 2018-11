Jeanettes mand skal forske i Australien: Jeg risikerer at blive ramt de næste syv år for at følge ham ud i verden Vi er en af de familier, der risikerer at blive ramt af opholdskravet for dagpengeret. Det er på ingen måde rimeligt.

Forestil dig, at du er gift med en forsker, og sammen har I to børn. Din mand forsker i neurovidenskab (f.eks. adhd, Parkinsons og depression). Et område, som man skulle mene er særdeles relevant at forske i rent samfundsøkonomisk.

Din mand har mulighed for at tilegne sig vigtig viden uden for EU, hvilket kan styrke hans kompetencer og bidrage til forskningen. Han ønsker at gribe den mulighed, og du ønsker som hustru at bakke op om dette. Som familie står man sammen.

Forestil dig nu, at du efter to år uden for EU gerne vil tilbage til Danmark med din familie. Formålet med udrejsen varat tilegne sig ny viden og få nye kompetencer. Kompetencer, som kan komme Danmark til gode.

Men hvad nu, hvis dit sikkerhedsnet i form af din ret til dagpenge forsvandt?

Du har selv betalt til a-kassen i hele perioden, hvor du har været udrejst, vel vidende at du igen skulle opfylde beskæftigelseskravet, når du kom retur. Men dette er ikke nok.

Hvad nu, hvis regeringen og Dansk Folkeparti 6. februar 2018 havde indgået en skatteaftale, hvormed det er vedtaget, at et opholdskrav for dagpengeret skal indføres?

Et opholdskrav, der dikterer, at du skal have opholdt dig inden for EU i 7 ud af de sidste 8 år for at være dagpengeberettiget.

Det er ikke noget, vi behøver at forestille os. For sandheden er, at det kan blive realiteten for mange danskere per 1. januar 2019.

Vi er ovenstående familie, der rejser ud af EU i to år: Jeanette, Jonas, Marvin og Dexter Mortensen fra København. Jonas ønsker at udføre sin postdocforskning – tre års arbejde, hvoraf to af dem er i Sydney, Australien.

Vi tager af sted sammen. Mine børns far skal selvfølgelig ikke være på modsatte side af Jorden, i forhold til hvor børnene er.Jeg er fysioterapeut og snart teknoantropolog.

Jeg kan også opnå nye kompetencer til udvikling af innovativ velfærdsteknologi, men ikke nødvendigvis inden for forskning. Jonas bliver ikke ramt. Han er undtaget, da han umiddelbart hører ind under kategorien af videreuddannelse og forskning i udlandet – samt er lønnet fra Danmark.

Skatteaftalen nævner dog ikke noget om ægtefæller, og disse undtagelser er i skrivende stund ved at blive forhandlet på plads. Kommer jeg ikke ind under undtagelserne, rammes jeg.

Jeg drømmer om at styrke mine kompetencer og om at holde min familie samlet. Jeg rammes for at følge min mand ud i verden. Jeg rammes for at ville holde vores familie samlet. Hvad betyder det så?

Hvis vi er bosat i Australien i perioden december 2020 til december 2022, vil jeg tidligst være dagpengeberettiget igen 7 år efter hjemkomst, altså fra januar 2030. Først der har jeg boet i EU de seneste 7 ud af 8 år.

Opholdskravet betyder, at jeg ikke kan modtage dagpenge ved arbejdsløshed eller barselsdagpenge, hvis vi skulle få et barn mere.

Det betyder også, at jeg ikke kan modtage sygedagpenge, hvis jeg skulle gå hen og blive syg i længere tid.

Jeg er (muligvis) berettiget til en integrationsydelse, hvor der er gensidig forsørgerpligt. Bare navnet integrationsydelse får mig til at føle mig fremmed i mit hjemland. Fremmed, allerede inden jeg har forladt det for en midlertidig periode.