Forskere: Debatten om indvandring overser hverdagens vigtige succeshistorier Forskning viser, at boligområder præget af høj grad af forskellighed er mere åbne og robuste end homogene boligområder.

Debatten om flygtninge og indvandrere bølger på 20. år i Danmark, til trods for at antallet af asylansøgere er blevet begrænset, det er blevet sværere at få medborgerskab, introduktion af integrationsydelse og en stigende beskæftigelsesfrekvens for flygtninge og indvandrere på et arbejdsmarked, der viser stigende tegn på arbejdskraftmangel.

Så hvorfor bliver en uforsonlig opfattelse af flygtninge og indvandrere ved med at optage samfundsdebatten i medier og blandt politikere?

Kan vi virkelig ikke lære noget af flere årtiers integration?

I maj 2018 kom delaftalen på ghettoområdet med forbud mod, at folk på integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp må flytte ind i de såkaldte ghettoområder.

For at »sætte en stopper for parallelsamfund, som er en alvorlig trussel mod vores moderne samfund«, lød det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der havde et næsten enigt Folketing bag sig.

Det er blevet legitimt at tale om ikkevestlig indvandring som farligt for sammenhængskraften, som noget, der skal begrænses og bekæmpes.

Men i debatten glemmer vi også at se på den sociale, økonomiske og kulturelle berigelse, som den indvandring giver i hverdags- og arbejdslivet. Lad os give to eksempler fra hhv. boligområdet og arbejdsmarkedet.

Den politiske retorik omkring ghettoer som ’sorte huller på det danske landkort’ og ’parallelsamfund’ identificerer ikke blot stederne som udanske, men også som ’ikkesteder’ på grund af nedslidte boliger og antagelser om dårlige sociale liv.

Associationen mellem ghettoliv og arbejdsløshed spiller en central rolle i denne retorik. Men nuancerne glemmes, for ved nærmere eftersyn viser boligområder sig ikke at være homogene, men snarere heterogene, når det kommer til etnicitet, social baggrund, uddannelse, familieformer, alder osv.

Her bor etniske minoriteter og majoritetsdanskere dør om dør og dyrker hverdagens uformelle naboskab i form af små handlinger såsom at hilse, holde døre, låne ting af hinanden, men også mere omfattende relationer som at hjælpe og passe på hinanden.

Man forholder sig til hinanden som naboer, medborgere, og til tider venner. Og forskellighed giver trivsel i boligområder.

Forskning viser, at boligområder præget af høj grad af forskellighed er mere åbne og robuste end homogene boligområder. Studier af naboskab mellem etniske minoriteter og majoriteten har påpeget det ofte usete potentiale i disse relationer, blandt andet nyttige kontakter, lokal viden, sociale netværk, praktisk hjælp og rådgivning.

De bånd, der skabes mellem naboer i mangfoldige boligområder, udgør netværk med en vigtig integrerende funktion i samfundet.

Hvis ghettoens beboere får arbejde, er det ofte i servicefunktioner som danskere ’ikke gider tage’.

Ligesom ghettoen er servicesektorens image plettet, da branchen er forbundet med fysisk belastning og involverer arbejde med snavs, affald og en servil relation til kunden. Servicebranchen er også den mest etnisk mangfoldige i Danmark: