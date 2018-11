Journalist advarer mod nyt europæisk proletariat: Investér i de fattige Fransk socialpolitik er inde i en skræmmende udvikling.

På en måde kan jeg godt forstå, at folk, der ikke kender mig, tror, jeg lever en luksustilværelse, når jeg nævner steder som Champagne og Paris, hvor jeg bor. Selvfølgelig er det altid sjovt at sige til en anden dansker, at man ejer et hus på grænsen mellem Champagne og Bourgogne. Der høres propper, der springer, bobler, årgangsvin og dekadence.

Drueproduktionen, som bliver til prestigiøse flasker, koncentreres imidlertid i begge landområder omkring forbavsende få bakkelandskaber. Resten af det ofte flade landskab ligger hen i fattigdom og udliciteret industri. Det er det, man kan kalde ’Udkantsfrankrig’. Det er her, jeg har min have.

Så er der Paris. Jeg havde i mange år adresse ved metro Barbes Rochechouart, hvor en pariser fra rige arrondissementer end ikke tør stå af. Narko, hæleri, kriminalitet, bandeopgør. Det er her, flygtninge slår sig ned under metroen, i øvrigt med en efter danske forhold forbavsende tolerance fra ordensmagtens side. Barbes er fortsat et dejligt sted at bo, hvis man dagligt tør omgås virkeligheden.

Jeg har også i mange år boet i en forstad, som ligger i 93, hvor jeg opdrog mine børn. Sandheden var, at min mand og jeg dengang ikke anede, hvad 93 var, da vi valgte at bo der – billigt selvfølgelig – i vor ’bohemetilværelse’. Sandheden er selvfølgelig, at man, når man har små midler, bor dér, hvor alle de andre med små midler bor. Vore børn fik skolekammerater fra de nærliggende ghettoer. I 93-prototypen på den nu berygtede franske ’forstad’ ligger der vitterligt ’ghettoer’. Det var her, Frankrig i 1960’erne placerede den nødvendige arbejdskraft. Ghettoproblemerne opstod, da udnyttelsen af denne arbejdskraft – nærmest som et levendegjort marxistisk begreb – blev flyttet til fremmede lande. Tilbage blev brikker, øh mennesker, i en bevidstløs økonomi, folk, man havde lokket til fra tidligere franske kolonier, med løfter og drømme om en bedre fremtid. De blev overladt til håbløse boligblokke, arbejdsløshed og et renovationsvæsen, der kommer så sjældent, at der selvfølgelig er rotter.

Som en af mine sønner – vokset op i 93 – formulerer det: »Danskere tror, de ved, at ghettoer findes, fordi ordet ’ghetto’ findes på dansk«. Jeg kunne dertil tilføje: »Danskere tror, de ved, hvad Champagne er, fordi de drikker det«.

FRA ALLE disse steder skal jeg så hilse og sige, at Europa er ved at opbygge et kæmpestort, nyt, og hyperfattigt proletariat. Det findes så mærkelige steder som midt i Paris og dens forstæder og midt i Champagne. Fattige, der bekæmper nye fattige – det kaldes populisme.

Den franske præsident og regeringen har i dette efterår sat gang i et storstilet projekt, som kaldes en ’fattigdomsplan’. Det går ikke så godt med at få de fattige til at tro på den, især ikke efter præsident Macron kom til at udtrykke sig mildest talt uheldigt om de ’sindssygt mange penge’, den franske stat bruger på dem. Ifølge dagbladet le Figaro lever 8,9 millioner under fattigdomsgrænsen. De sociale ydelser, som den franske regering nu lægger an til at rokere om på, holder dette antal mennesker nede på 14,3 procent. Fjernes de helt, er det 22,4 procent franskmænd, som lever med på eller under denne grænse, der i øvrigt nogenlunde svarer til mindstelønnen på cirka 8.000 kroner om måneden.

NGO’en Oxfam har påvist, at de rigeste 10 procent af franskmænd ejer over 50 procent af landets rigdomme, og at den voldsomme skævhed vokser. De ultrarige franskmænd – den 1 procent, der som Joakim von And kan tage bad i, hvad der vel ikke længere er pengetanke, men aktiejacuzzier – ejer 22 procent. Deres formue er de sidste 20 år blevet ganget med 12.