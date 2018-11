Vi skal glæde os over, at bøger nu ligger på kassebåndet ved siden af hundemad og toiletrens Der er ingen grund til at skamme sig over, at bøger og bundlinje hænger sammen. Men det ændrer ikke ved behovet for nye kulturinvesteringer.

Jeg kan sælge alt det, folk kender i forvejen«, sagde Mette Nielsen fra Salling-gruppen forleden til Politiken i en artikel om supermarkedskædernes bogsalg. For litteratur er blevet en vare, der booster omsætningen og bidrager til en vækstdagsorden. Er der noget nyt i det?



I Føtex og Bilka, som ejes af Salling-gruppen, snupper kunderne gladelig en bog med, når kurven alligevel fyldes med hundemad og toiletrens. Det bliver til mange bøger årligt – 2-3 millioner, anslår Mette Nielsen. Af kendte forfattere, vel at mærke. For i detailhandlen er der ikke råd til ’døde varer’, som det hedder i fagsproget – her satses der udelukkende på titler, der kan sælges.

Det vakte ramaskrig i visse kredse, da Morten Hesseldahl – i mere afdæmpede vendinger – sagde nogenlunde det samme som Salling-chefen kort efter sin tiltrædelse som administrerende direktør for Gyldendal, under henvisning til at forlaget i årevis har udgivet bøger, der ikke er nogen læsere til. For at lægge simple markedsmekanismer ned over kunst og litteratur finder mange – nok også blandt denne avis’ læsere, direkte frastødende. Hos generationer flasket op med Humboldts dannelsesideal og Bomholts kulturpolitik er man ikke vant til markedsgørelsen og det managementlingo, der i stigende grad præger kulturområdet, og også blandt unge protesteres der, når »kulturen bliver sovset ind i vækstgloser«, som en ph.d.-studerende skrev for et par år siden her i avisen efter at have overværet kulturministerens dialogmøde med kunstnere og kulturproducenter i Rødding. Og tilføjede: »hvis man ikke vidste bedre, kunne det lyde, som om vi var inviteret med til finanslovsforhandlingerne«. Men det er ’vi’ ikke.

Desværre, fristes man til at sige. For i Danmark har ingen finansordførere i nyere tid haft mere end et patroniserende skuldertræk til overs for kunst og kultur. Tværtimod er det en udbredt opfattelse blandt mange politikere og embedsmænd, at kulturområdet bedst kan sammenlignes med en tiggende krøbling, der ikke evner at stå oprejst ved egen kraft, og som før eller siden alligevel bukker under.

Men lige netop udmeldingen om det boomende bogsalg i Bilka er måske første skridt på vejen til en invitation fra Finansministeriet til kulturlivet. For eksemplet illustrerer det, som forskere, konsulenter og kulturaktørerne har forsøgt at overbevise politikerne om i årevis, nemlig at kultur skaber vækst.

BEVARES, det er da velkendt, at boghandlere, spilproducenter og musikforlag altid har tjent penge på kultur, men når beviset så pludselig bombastisk udbasuneres over en hel side i Politiken, er det tegn på, at det er blevet legitimt at tale om bøger og bundlinje i samme sætning.

Imidlertid hersker der stadig en udbredt ambivalens over for enhver form for modtagerorienteret virksomhed blandt kunstnere og kulturelle aktører. På den ene side har de fleste forfattere, musikere, instruktører og billedkunstnere et stort ønske om at blive læst, hørt og set, ligesom entréindtægter betyder mere og mere for museer og teatre. På den anden side eksisterer der fortsat en stor frygt for, at markedskræfterne dræber det kunstneriske mod og viljen til eksperimentere.

Den igangværende debat om omfordeling af museumsstøtten rummer derfor også store dilemmaer, i forhold til hvilke parametre der i fremtiden skal ligge til grund for fordelingen af tilskud. Bør et museum anerkendes for dets betydning for samfundet – økonomisk og socialt – eller for sit kunstneriske mod?

I de senere år, hvor kulturens bidrag til samfundet og til det enkelte menneske løbende er til diskussion, omtales nyttetænkningen ofte som et paradigmeskifte i forhold til en tidligere opfattelse af kunst som en fri og uafhængig størrelse. Men i virkeligheden har nytteværdi og vækstdagsordener siden oplysningstiden været et centralt element i forholdet mellem kunst og samfund.

I Danmark etablerede de mange oplysningsselskaber i 1700-tallets sidste halvdel både almuebiblioteker og læsekredse ud fra en idé om, at bondestanden var en uudnyttet ressource, der – såfremt den blev løftet ud af åndsformørkelsen – ville være i stand til at bidrage til landets (økonomiske) udvikling og dermed også til at sikre ro og stabilitet i nationalstatens tidlige og politisk volatile periode. Nyttetænkningen fortsatte op i 1800-tallet, og selv om Grundtvigs folkeoplysningsbevægelse på mange måder var en reaktion på oplysningstidens rationalisme, kan højskolebevægelsen heller ikke sige sig fri for at have haft visse pekuniære mål for øje, når bonden først kom på skolebænken.