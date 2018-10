Socialdemokratiet: Lukning af museum er en katastrofe Nationalmuseets lukning af Brede Værk og beslutningen om ikke længere at beskæftige sig med industriens og arbejdets historie skal laves om, mener Socialdemokratiet. Partiet kalder nu kulturminister i samråd om sagen.

For 9 år siden åbnede Nationalmuseet en ny permanent udstilling på Brede Værk, der fortalte om industrialiseringen af Danmark. Forud var gået mange års arbejde, og hele renoveringen og skabelsen af et moderne museum kostede 36 millioner kroner. Mange af dem kom fra fonde.

Men nu har Nationalmuseet besluttet atnedlægge museet, ligesom Nationalmuseet har opgivet fremover at forske i industriens, arbejdets og arbejderbevægelsens historie.

Men den beslutning er »et historisk svigt«, mener Socialdemokratiet, der nu vil kalde kulturministeren i samråd om sagen.

»Det er problematisk og uholdbart, hvis man ikke længere kan opleve den vigtigste historie, der ligger forud for vores tid og velfærdssamfundet. Interesserer man sig ikke for den, kan Nationalmuseet ikke længere kalde sig hele nationens museum«, siger partiets kulturordfører Mogens Jensen.

På grund af det såkaldte omprioriteringsbidrag, der pålægger Nationalmuseet hvert år at spare 2 procent, mangler Nationalmuseet 30,6 millioner kroner.

Derfor er museet i gang med at fyre 34 medarbejdere og har besluttet at lukke Brede Værk, der i 2017 kun havde 2.183 besøgende.

»Problemet er ressourcer. Havde vi haft en anden økonomisk ramme, havde vi ikke gjort det«, siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Han fremhæver, at industrihistorie og arbejderhistorie fortsat fylder en del på hovedmuseet i Prinsens Palæ i København, ligesom det findes på en række andre museer i Danmark.

Samtidig vil hovedinstallationen på Brede Værk blive flyttet til det selvejende Danmarks Industrimuseum i Horsens, der har mange flere gæster end Brede Værk.

»Vi har været tvunget til at prioritere, og vi har valgt at opretholde ting som runeologi og den klassiske oldtid, som ikke findes andre steder«, siger Rane Willerslev.

Besparelser på Nationalmuseet 34 medarbejdere har fået at vide, at de vil blive afskediget, og museet Brede Værk bliver lukket, fordi Nationalmuseet skal spare 30,6 millioner kroner om året de kommende år. Besparelserne skyldes det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent hver år, som Nationalmuseet sammen med øvrige statslige kulturinstitutioner har været pålagt siden 2016. Også Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet har måttet afskedige medarbejdere og skære ned. Vis mere

Tab for kommende generationer

Men beslutningen bør omgøres, mener Socialdemokratiet.

»Industrisamfundets historie er underbelyst i Danmark sammenlignet med bondekulturen og tiden før den. Beslutter Nationalmuseet ikke at have den med, vil det også være et tab for kommende generationer og deres mulighed for at forstå baggrunden for det velfærdssamfund, vi har i dag«, siger Mogens Jensen.

Han mener også, at det lave besøgstal på Brede Værk, der havde 40.000 besøgende i åbningsåret, hænger sammen med, at Nationalmuseet i lang tid har underprioriteret det.

»Man har nærmest lukket for formidlingen og indskrænket åbningstiden så meget, at det var umuligt at få et publikum«, siger Mogens Jensen.

Museum i knæ

Jes Fabricius Møller, der er lektor i historie ved Københavns Universitet, er enig med Socialdemokratiet i, at industriens historie er forsømt.

»Vi har et underskud af industriforskning, så det er ikke det mest indlysende sted at skære«, siger han.