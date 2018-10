Socialdemokratiets Morgens Jensen: Det er under al kritik, at Nationalmuseet sløjfer arbejderhistorien

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kan man fortælle de sidste fem-seks generationers danmarkshistorie uden at komme ind på industrialiseringen, uden at nævne arbejderbevægelsen eller uden at sige noget om velfærdsstatens tilblivelse?

De fleste vil nok svare absolut nej.

Men på Nationalmuseet har man, som konsekvens af regeringens nedskæringer på museet og nedlæggelsen af 34 stillinger, besluttet, at industriens, arbejdets og arbejderbevægelsens historie ikke længere skal være emner, der indgår i museets fremtidige indsamling, forskning og udstillinger.

Det er fuldstændig uhørt.

Navnet Nationalmuseum forpligter. Det er her, vi som besøgende med rette kan forvente at finde den store, samlede fortælling om vort lands historie

Beslutningen betyder, at den aktive indsamling af materiale og genstande fra industri og arbejdsliv samt forskning i industri- og arbejderhistorie ophører.

Da dette er grundlaget for fremtidig formidling, vil også denne efterhånden forsvinde. Nationalmuseets enhed for Nyere Tid, der arbejder med denne vigtige del af historien, har en tradition, der rækker tilbage til 1950’erne, hvor man indsamlede de første håndværker- og arbejdererindringer for at dokumentere arbejdslivet som en del af vores fælles kulturarv.

Nationalmuseet lukker, som en del af beslutningen, også sine eksisterende udstillinger i den tidligere tekstilfabrik i Brede, nord for København.

Her har museet ellers med spektakulære genstande og interaktiv formidling gjort det muligt at opleve det arbejdsliv, som var vores forældres og bedsteforældres.

Og man har vist den fascinerende historie om, hvordan industrialiseringen har ændret vores måde at arbejde, bo og leve på, i stort og småt.

Nationalmuseet er et fantastisk museum. Her kan man som besøgende ikke bare blive underholdt, men også få ny viden om fortiden og dermed historisk perspektiv på nutiden. Men navnet Nationalmuseum forpligter.

Det er her, vi som besøgende med rette kan forvente at finde den store, samlede fortælling om vort lands historie. Både om andelstidens bonde, middelalderens konge og vikingetidens kriger.

Men også om de mennesker, der skabte det moderne Danmark. Om hvordan vi blev en industrination, og hvordan titusinder af mænd og kvinder drog fra landet til byerne for at arbejde på de nye fabrikker.

Om den daglige, slidsomme indsats, som gjorde Danmark til et af verdens rigeste lande. Og om den arbejderbevægelse, der dels i kamp mod og dels i samarbejde med andre politiske kræfter lagde grunden til velfærdsstaten.

Det er en del af vores fælles historie, som langtfra er uaktuel.

Tværtimod har vi brug for at bære den med os som ballast ind i en ny tid, hvor globalisering og ny teknologi er i gang med hastigt at forandre arbejdslivet for os alle.

Det er uholdbart, hvis landets største kulturhistoriske museum virkelig ikke længere vil bidrage til det med sine samlinger, sin forskning og sine udstillinger. Så kan det ikke længere kalde sig hele nationens museum.