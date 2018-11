David Trads' sidste klumme i Politiken: Alt det gode i Danmark er under pres af et ulighedsskabende borgerligt styre Jeg er en drømmer, som går ind i politik, fordi jeg vil forbedre det velfærdssamfund, som har gjort os så lykkelige.

Der er et spørgsmål, som jeg elsker at få, når jeg taler med folk fra andre lande: Hvorfor er danskerne et af verdens lykkeligste folk? Svaret er heldigvis meget, meget simpelt: Vi er lykkelige, fordi vi har et velfærdssamfund, som giver alle en chance – uanset din baggrund, din indkomst, din bopæl. Du behøver ikke at være bange i Danmark. Der er opbakning fra fællesskabet, når det går galt.



Mister du dit arbejde, kan du få dagpenge og hjælp til nye kundskaber. Bliver du syg, modtager du behandling uden at skulle betale. Når du bliver gammel, kommer der en hjemmehjælper og hjælper dig. Og hvis du kommer fra et hjem uden klaver, kan du alligevel få en uddannelse – for den slags er gratis, ja, unge får endda SU, så de ikke er afhængige af deres forældres indkomst. Alle sammen gaver, som kun er få i verden forundt.

DET ER DET samfund, jeg elsker. Et land, hvor få har for meget og færre for lidt. Det er selvfølgelig ikke kommet af sig selv – for alle de fremskridt, som er sket, er sikret, fordi der har været politikere, som drømte stort: Stauning, Kampmann, Krag, Anker og Nyrup – og med dem mange andre – kæmpede reform for reform for at sikre bedre liv for de fleste: kortere arbejdstid, ordentligt arbejdsmiljø, længere ferier, barsel, efteruddannelse og meget mere.

Hver eneste gang disse visionære politikere kom med endnu en drøm – vel at mærke en drøm, som næsten alle i dag er lykkelige for – blev de mødt af modstand fra dem, der havde deres på det tørre. De rigeste er sjældent meget for at dele med andre. Det parti, der skabte verdens lykkeligste land, er selvfølgelig Socialdemokratiet – og det er derfor, at jeg nu søger opstilling til Folketinget for dem.

Alt det gode, som er skabt, er nemlig under pres. Alt for mange års borgerligt styre har fået en naturlig konsekvens – nemlig en stadig større og ulykkelig ulighed, en stadig større grad af privilegier til dem, der i forvejen har mest, for eksempel lavere skat, og en offentlig sektor, som er så plaget af sparekrav, at pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, hjemmehjælpere og socialarbejdere har stadig vanskeligere ved at hjælpe dem, der har behov for et løft.

JEG ER EN drømmer, som går ind i politik, fordi jeg vil forbedre det velfærdssamfund, som har gjort os så lykkelige. Jeg drømmer om et samfund, hvor alle har lige muligheder, så det ikke er dine forældres indkomst eller dit postnummer, som afgør dit liv. Et Danmark, hvor alle børn får chancen for et godt liv. Et land, hvor vi giver alle, også dem, der har det svært, et løft, så de kan få det bedre. Et samfund, hvor vi giver de penge, der skal til, for at sikre de bedste vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, uddannelser og den bedste pleje for syge og ældre.



Ja, vi har store problemer med integrationen, men vi har jo næsten alle med, så derfor kan vi selvfølgelig også lykkes med de sidste

Et land, hvor vi bliver bedre til at fordele de resurser, vi skaber i fællesskab, så vi bremser uligheden. Et land med et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle og brug for alle, og hvor vi tager hånd om de mest nedslidte. Et samfund, hvor vi tager hensyn til vores miljø og klima, så vi trygt kan tænke på vores børns og børnebørns fremtid. Et samfund, hvor vi anerkender, at hvis bare vi står sammen, er der ingen grænser for, hvad vi kan.

Et Danmark, hvor det aldrig kun er ’jeg og mig’, men mest ’vi og os’. Et land, hvor vi, når vi er lige ved at falde for fristelsen til at grave en ny grøft, i stedet tager os sammen og bygger den bro, som fører os sammen.