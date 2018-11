En god dag for Lars – og en dårlig dag for danskeren Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag – og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for...

Lars. Lars Simonsen havde aldrig svømmet mere end 200 meter i åbent hav, da han besluttede sig for at svømme Danmark rundt som den første nogensinde.

1.300 kilometer i alt. Fra Vidåslusen ved Tønder, forbi Grenen, Kronborg, Gedser for at ende i Flensborg Fjord. Det var planen, da den 41-årige mand fra Vejen grundlovsdag plaskede ud i Vesterhavet med sin mor i kajak som sekundant.

Formålet var blandt andet at sætte fokus på DepressionsForeningen. Men sidst i oktober måtte han give op efter 740 kilometer i vandet, kunne han i går fortælle til DR Syd. Det skete et sted mellem Mols og Sjællands Odde, hvor han frøs som aldrig før. Planen er nu at tage de sidste 560 km, når havtemperaturen igen runder 12 grader. Med mor i kajakken. Go, team Lars!

Og en dårlig dag for...

Danskeren. Hvem der bare var som Lars Simonsen, der med sit langsvømmeri ved de danske kyster både ville på eventyr og rette fokus mod DepressionsForeningens arbejde. Men her sidder vi, danskerne, typisk foran skærmen og gør ingenting.

Ifølge en ny undersøgelse fra Frivilligrådet svarer 53 procent, at vi de seneste 10 år er blevet dårligere til at tage os af hinanden. Det kan de ifølge Ritzau nikke genkendende til hos Rådet for Socialt Udsatte og i Kirkens Korshærs varmestuer, der har fået sværere ved at tromme frivillige sammen.

Mens vi tænker over det, vintertræner Lars Simonsen, så han kan nå det sidste stykke rundt om Sjælland og øerne og skabe endnu mere positivt røre om depression, som både hans mor og brødre har været ramt af. Go, team Lars!