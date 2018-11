En god dag for japansk cyberminister – og en dårlig dag for Tanzanias præsident

En god dag for...

Yoshitaka Sakurada. Det begyndte som en møgdag, da den minister, der er den japanske regerings næstkommanderende for cybersikkerhed, onsdag skulle svare på spørgsmål i parlamentet.

Her måtte 68-årige Yoshitaka Sakurada nemlig erkende, at han ikke aner, hvordan man bruger en computer. »Siden jeg var 25, har jeg givet instrukser til mine medarbejdere og sekretærer, så jeg bruger ikke selv computere«, sagde han ifølge The Guardian.

Oppositionen og Twitter-brugere reagerede med vantro på hans manglende it-kendskab. Men dagen endte godt, da en Twitter-bruger skrev, at det i virkeligheden er genialt at have en så analogt indstillet chef for datasikkerhed. Hackere ville intet få ud af at angribe denne minister, som brugeren påpegede.

En dårlig dag for...

John Magufuli. Tanzanias præsident skaber utryghed i sit land og vækker vrede i udlandet med vilkårlige magtdemonstrationer, der blandt andet går ud over homoseksuelle.

EU har trukket sin ambassadør hjem fra landet, og den danske udviklingsminister, Ulla Tørnæs (V), har nu besluttet at tilbageholde 65 millioner kroner i støtte til Tanzania. Beslutningen kommer, efter at en af præsidentens håndgangne mænd, Paul Makonda, har bedt borgere om at angive bøsser og lesbiske.

Makonda, der er kommissær i Dar-es Salaam, har også vakt opsigt med hidsige fordømmelser af folk, der ryger vandpibe eller sover til senere end klokken 8 om morgenen. Magasinet The Economist skriver, at præsident Magufuli trækker landet i retning af »et rodet diktatur«.