En god dag for Martin Damm – og en dårlig dag for Jesper Markward

En god dag for...

Martin Damm. Borgmesteren i Kalundborg kan juble over, at kommunerne sidste år igen fik lov selv at kradse gæld ind, efter at Skat midt i et virvar af skandaler også måtte erkende, at deres gældsinddrivelsessystem, EFI, ikke virkede helt efter hensigten. For nu at udtrykke det på jysk.

Nu fosser pengene atter ind i kommunekasserne. Alene i Kalundborg er der inddrevet gammel gæld for 12 millioner kroner. 11 andre kommuner i Region Sjælland har i alt hentet cirka 44 millioner hjem, skriver DR Sjælland.

Men hvordan søren har det kunnet lade sig gøre, når nu opgaven var så uløselig for Skat? Svaret giver pantefoged Annette Madsen fra Kalundborg Kommune til DR Sjælland: »Det, der virker, er, at vi gør noget – hele tiden«. Det kunne hun da godt lige have sagt til Skat.

En dårlig dag for...

Jesper Markward. Det er noget grundlæggende appetitligt ved at snakke om kager, og han får penge for at sige ord som ’ganache’, ’mousse’ og ’frasier’. Men jobbet i ’Den store bagedyst’ har fået en utilsigtet konsekvens for programmets speaker, den 47-årige journalist og tv-tilrettelægger Jesper Markward.

Før bagedysten speakede han dokumentarer og børneprogrammer, men efter at han er blevet fast stemme på bagedysten, er hans stemme blevet så lig med bagværk, at det er småt med jobtilbuddene: »Folk kommer simpelthen til at tænke på kage, når de hører min stemme«, siger han.

Herfra skal lyde den anbefaling til redaktører af programmer om kedelige eller meget tørre emner at bruge Jesper Markwards speak for at få dem til at glide lettere ned.