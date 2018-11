Københavner har fået nok: Acceptér, at vi ikke bor i Sydeuropa, og sluk for de idiotiske varmelamper Kom nu op af stolen, kritiske forbruger, og det gælder også dig, kritiske erhvervsdrivende, hvis du altså er der. Jeg appellerer ikke til lovgivning, men til, at det faktisk fortsat er tilladt at tænke selv.

COOL-KØBENHAVN buldrer derudad med skønt udeliv, kultur- og forbrugstilbud. Verdens bedste by at besøge ifølge det australske magasin Lonely Planet. Selv i de kolde måneder er byen glødende. Helt bogstaveligt.

I rejseblogs kan du læse om pariserstemningen, man finder i varmelampernes skær og puttende sig i et dusin tæpper. Her skal det spontant gærede øl fra mikrobryggeriet indtages kombineret med den tætte kontakt med byens puls. Autentisk ’nordic-feel’ til fotoalbummet. Så bliver det ikke mere hipt!

Alle kender dem – for de er overalt, når temperaturen falder. Og selvom man ikke har benyttet sig af det lokkende tilbud, så har man sikkert nydt godt af, hvordan griselamperne står og spiller derudad for tomme rækker. I fuld vintermundering kan det sætte ens mikroklima lidt ud af balance, alt efter hvor lang den varmetunnel, man passerer, er. Jeg synes, det er vanskeligt ikke at blive lidt gammeltvær over det frås. Er tiden ikke løbet fra de idiotiske varmelamper?





Den gennemsnitlige dansker bruger godt nok det meste af døgnets timer indendørs, så det er da dejligt at kunne sidde ude og indtage sit måltid i et kunstigt klima, men hvis du gerne vil have udeoplevelser, så tag dog ud til skov eller kyst med ordentlig påklædning.

Varmelamperne er et levn fra en overflodstid. Det ville svare til, hvis vi alle bare lod alt i vores hjem stå tændt, når vi forlod det, eller hvis vi lod bilen holde i tomgang over natten, så den var varm og god til næste brug. Det er ressourcer lige ud i atmosfæren. Men det kan underligt nok stadig godt betale sig at være et miljøsvin.

Restaurantejere vil påpege, at de har mange gæster, der ønsker at sidde ude, men det er blot endnu et bevis – i en uendelig række – på, hvor drønelendige markedskræfterne er til at passe på vores fælles ressourcer.

Kom nu op af stolen, kritiske forbruger, og det gælder også dig, kritiske erhvervsdrivende, hvis du altså er der. Jeg appellerer ikke til lovgivning, men til, at det faktisk fortsat er tilladt at tænke selv.

Som C.V. Jørgensen siger det: »Ak, sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj af sted. Tomhændet står du tilbage og ka’ slet ikke følge med. Det sortner for dine øjne«.

Men lad nu være med at sætte dig i glødelampernes skær og bestille den caféburger. Accepter, at du ikke bor i en sydeuropæisk metropol.