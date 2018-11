Psykolog: Den digitale sut er de travle forældres nemme løsning, men den er dybt problematisk Mange forældre, lærere og pædagoger er så pressede, at de stikker børnene en telefon eller en iPad i stedet for at være sammen med dem. Et kæmpe problem, mener børnepsykolog Ulla Dyrløv, der opfordrer forældre og fagfolk til at reflektere over både deres børns og deres egen brug af skærme i hverdagen.

»Forældre gør altid det bedste, de kan«.

Sådan har psykolog Ulla Dyrløv hørt sig selv sige utallige gange i de 18 år, hun har arbejdet med børn. Men de seneste år er hendes mantra blevet sat alvorligt på prøve. For det gør forældre faktisk ikke altid længere, oplever hun.

»Når det gælder det digitale område, har jeg erfaret, at forældre godt ved, at de ikke gør det bedste, de kan, men alligevel fortsætter deres adfærd. »Ja, vi ved jo godt, at det ikke er godt for vores søn at sidde og spille computer fem timer hver dag«, eller »jamen det er måske ikke så smart, at hun er online hele tiden, men hun er jo bare så glad for sin tablet«, hører jeg dem sige. Ofte med et skuldertræk, et opgivende grin eller endda et smil på læben«, siger Ulla Dyrløv.

»Vi har at gøre med en forældregeneration, hvor mange ikke orker tage ansvar for opdragelsen af deres børn, men i stedet lader de små få enorm indflydelse på deres eget liv – også på ting, de ikke kan overskue de langsigtede konsekvenser af. Det er, som om der er skabt en historie mellem forældre – ja faktisk mellem alle voksne – om, at internettet jo er kommet for at blive, så der er ikke rigtig noget at gøre ved, at det er ved at køre fuldstændig af sporet mange steder«.

Men hvorfor gør forældre ikke det bedste, de kan?

»Som jeg ser det, er det et udtryk for, at vi lever i et samfund, der stiller ekstremt høje krav til forældrene. Mange forventes at læse mail døgnet rundt, telefonen ringer, når du står i Fakta, og hvis du ikke tager den, så står en anden klar til at overtage dit job. Mange forældre er så pressede, at de ikke magter at sætte de rammer og grænser, som de bør, når de kommer hjem. Det er lettest at give børnene en digital sut i form af enten en smartphone eller en tablet«, siger Ulla Dyrløv.

Og det er tillokkende, medgiver hun:

»Medmindre de har blindtarmsbetændelse, tier alle børn helt ned til 9-måneders alderen stille, når de får en skærm i hænderne. Al opmærksomhed ryger derind. Skærmen sikrer, at der ikke opstår konflikter, den sørger for, at børnene ikke græder, brokker sig eller skændes med hinanden. Den er en kæmpe aflastning. Det er sikkert også derfor, folk som jeg bliver meget upopulære, når vi siger højt, at det skal stoppes«, siger Ulla Dyrløv, der dette efterår har udgivet bogen ’Få styr på dit barns digitale verden’.

Her anbefaler hun blandt andet, at børn under 3 år bliver holdt helt væk fra skærme, at børn under 11 år ikke får adgang til tablets, og at børn i alle aldre altid sidder i nærheden af voksne, når de spiller computerspil. Og brugen af skærme skal generelt holdes på et absolut minimum, mener Ulla Dyrløv.

»Måske lyder det som en gammel løftet pegefinger, det her, men det er det altså ikke kun. Jeg tillader mig at sige disse ting, fordi jeg taler med rigtig mange børn, der fortæller, at de savner at være sammen med deres forældre. De savner nærvær. Og de fortæller enstemmigt, at de ikke bliver glade af at sidde med en iPad. De bruger den af kedsomhed«.

Men børn i alle aldre vil da virkelig gerne have lov at bruge deres skærme?

»Det er, fordi det at sidde og spille og se ting på en skærm er så megaafhængighedsskabende. Men det er ikke ensbetydende med, at det er godt for børn. Jeg anerkender, at det kan være virkelig svært at sige nej som forælder, fordi det umiddelbare ønske om at komme til skærmen kan være så stærkt fra børnenes side. Men du bør virkelig overveje det nøje, før du giver dem lov«, siger Ulla Dyrløv.

Som hun ser det, er overforbruget af skærme i de danske hjem et udtryk for et sammensurium af udfordringer. Forældre er på en gang alt for meget ’på’ over for deres børn, og samtidig er de pressede som aldrig før og har derfor ikke ret meget tid til familien. Og når de endelig har, er de mentalt fraværende.

»Forældre har høje forventninger til sig selv og familielivet. De føler, at de skal lege hele tiden, med til 47 arrangementer i vuggestuen, stå i front til kagedag og fastelavn med den helt store udklædning. De tror, at de skal ind over alt, og de har glemt, at børn også skal kede sig, lege selv og have lov at være i fred«, siger Ulla Dyrløv.

»Jeg tror, det er derfor, mange føler, at de ikke kan slappe af sammen med deres børn og gerne vil have en digital sut med alle steder for at få lidt ro. Men har man det sådan, bør man altså se på, om man ikke kan finde en mere afslappende måde at være sammen på som familie«.

Du får det til at lyde så simpelt, men det er det vel ikke?

»Nej, først og fremmest skal man være indstillet på, at det er anstrengende at have børn. Sjovt, dejligt, men også hårdt. Børn skal have lov at brokke sig, for det er den måde, de lærer at indgå kompromiser på, lærer, at de ikke kan bestemme alting, at de skal vente. Tabletten lærer dem ikke noget, den lukker bare munden på dem«.

Og det er vel også helt o.k. en gang imellem?

»Nej, egentlig ikke. Et barn skal ikke holde kæft. Børn skal snakke, brokke sig, lære at komme i dialog, de skal diskutere, de skal alt muligt. Hvis de vænner sig til at tie stille, hver gang det passer deres forældre, ender de med at vende det, de har at sige, indad. Så går der nogle år, og så udvikler de måske en spiseforstyrrelse eller sidder og skærer i sig selv – og det kan de helt sikkert finde en video på YouTube om, hvordan de gør bedst«.

Mindfulness i børnehøjde

Når telefoner og iPads er så afhængighedsskabende, skyldes det, at der i leg med de digitale devices skal ufattelig lidt til for, at man udskiller dopamin, der er det motiverende stof, som får os til at kæmpe for at lære det, vi skal lære. Men i modsætning til den virkelige verden gør den virtuelle verden vores hjerner dovne, fordi dopaminen her udskilles uden den store indsats, fortæller Ulla Dyrløv.