Mor: Min søn er røget ind og ud af fængslet i 7 år, men ingen ønsker at tale om forebyggelse Straf skaber begejstring og politisk magt. Faktisk overskygger vores trang til hævn fuldstændig ethvert mål om forebyggelse i vores behandling af kriminelle.

Jeg er mor til Frederik. En ung mand, der de seneste 7 år er røget ind og ud af fængslet, har misbrugt stoffer og stjålet fra sin familie.

Du tænker måske, at jeg så har fejlet i min opdragelse. At jeg må have kunnet forhindret det?

Jeg har selv haft de tanker, og de har holdt mig vågen om natten. Selv om jeg har to velfungerende børn, har jeg spekuleret meget over, hvad jeg mon har gjort galt. Jeg har skammet mig helt enormt og haft skyldfølelse over, at jeg åbenbart ikke har formået at give min ældste søn kærlighed nok.

Det er som at have et barn med en terminal diagnose, hvor ingen kan fortælle, hvor lang tid han har tilbage. Bliver han skudt, stukket ihjel, eller tager han en overdosis af stoffer? Jeg har altid min telefon på lyd om natten, og hver ferie har jeg sikret mig, at jeg kan komme hurtigt hjem.

Sideløbende har jeg passet mit fuldtidsarbejde som leder. For jo, os ressourcestærke forældre kan også få kriminelle børn. Faktisk er der mange af os derude – det er bare hårdt at stå frem. De første år gik jeg selv med problemerne helt alene. Jeg trak mig fra familie og venner. Ingen måtte se, at den var helt gal derhjemme.

Men så fandt jeg ud af, at jeg ikke var alene. Og at jeg kunne bruge min ulykkelige situation til at gøre en forskel for andre – og for systemet.

Jeg har de seneste år bl.a. arbejdet som mentor for indsatte. Jeg har ved siden af mit job læst retspsykologi for at forstå det hele lidt bedre. Og så er jeg begyndt at holde foredrag. Sidst var i september på Grundtvig Højskoles årlige bandeseminar, som handlede om forebyggelse.

Jeg glædede mig til at fortælle min historie og komme med input til, hvor jeg så hullerne i osten; hvor systemet fejler, og hvor vi kan gøre det bedre. Jeg havde fået fortalt, at repræsentanterne ved bandeseminaret er embedsmænd og de, der lever af kriminalitet – altså på den rigtige side af loven. Men jeg blev skuffet. De gode arrangører på Grundtvigs Højskole blev selv overrasket over, at der kun var en fjerdedel af den mængde deltagere, der plejer at være. De tilskrev det et ændret fokus fra bander til forebyggelse.

Forebyggelse sælger bare ikke billetter.

Det gør straf til gengæld, juraens svar på Kinderægget. Straf tjener tre formål: at mætte folks retsfølelse, at afskrække andre fra at begå lignende forbrydelser og at afskrække den kriminelle fra at begå kriminalitet igen.

Sidstnævnte virkning er dog tvivlsom, da tæt på 30 procent af alle indsatte ryger ind igen.

Straf skaber begejstring og politisk magt. Så stor er vores trang til hævn, at det fuldstændig overskygger det kontraproduktive i vores måde, hvorpå vi søger at forebygge, at man i det hele taget bliver kriminel.

I Norge hedder Kriminalforsorgen ’Kriminalomsorgen’, og det lille ord omsorg bærer hele den måde, Kriminalomsorgen og dens medarbejdere arbejder med de indsatte på. I Danmark er Kriminalforsorgens opgave:

At drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde.

Deltage? Mellem kontrol, visitation og sikring presser man vel lidt forebyggelse ind? Nej, forebyggelse er ikke en kerneopgave i det danske samfund – på trods af de åbenlyse muligheder, der er.

Man ved for eksempel, at der er et vindue til forandring, når en ung mand bliver varetægtsfængslet første gang. Her er han sårbar og lydhør. Men ingen åbner vinduet, for det er ikke en af kerneopgaverne. Sørgeligt nok løses denne opgave af frivillige som mig.

Lad mig give et eksempel på, hvor lidt der skal til: En mand i bandemiljøet, der for nogle år siden sad varetægtsfængslet, havde opbygget så meget frustration over at sidde alene og græde i cellen, at han en dag overfaldt nogle betjente. Derefter skete der en forandring. Vagterne begyndte at spørge ind til, hvordan han havde det, når han så trist ud. Og lidt efter lidt blev han en rolig og føjelig indsat.