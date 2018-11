Gymnasielærer: »På hytteturen var eleverne så afhængige af Snapchat, at de stjal deres telefoner tilbage«

I Snapchat er der indbygget en lille tæller, og det er i denne, en stor del af Snapchats succes skal findes. Hvis man snapper med sine venner en gang frem og tilbage indenfor et døgn, så springer tælleren et nummer frem. Dette kaldes streaks. På den måde bliver antallet af streaks et direkte og meget konkret udtryk for, hvor gode venner man er.

Eller sådan ser det i hvert fald ud!

For hvad har man dog at tale om, hvis man for eksempel har hundrede forskellige venner at holde beskæftiget på Snapchat. Svaret er: Intet!

Langt de fleste beskeder, der sendes over Snapchat, er nemlig tilfældige billeder af skrivebordet eller katten, og de sendes alene for at holde streak-tallet oppe, for hvis man ikke kommunikerer til hinanden gensidigt indenfor et døgn, slettes tallet, og man må starte forfra!

De mange streaks kan ikke veksles til et sæt frottéhåndklæder i Netto eller en knivblok i Imerco; de indeholder ingen værdi for de unge, udover at de bestyrker den dopaminafhængighed, der udløses, når de modtager en ny besked, ligesom like-afhængigheden på Facebook eller klik-afhængigheden i visse spil på telefonen eller iPad’en.

Det eneste, de mange tomme streaks styrker, er Snapchats aktiekurs. Jo flere daglige brugere af appen, jo bedre ser firmaet ud, når de skal sælge reklamepladsen i deres app. Det er et lysende eksempel på en helt og aldeles tom it-boble. Værdisætningen sker på basis af noget, der er helt værdiløst.

På hytteturen gik det så galt, at eleverne sneg sig ind på mit værelse, mens jeg ikke var der, og stjal deres telefoner tilbage. Det siger alt om, hvor afhængige de er af Snapchat, og det viser desværre også, at et amerikansk firma kan have en meget direkte påvirkning på de unge menneskers mulighed for at være til stede i nuet sammen med andre mennesker.

Undervisningen forbedres markant, når der er slukket for mobiler og sociale medier