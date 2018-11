Gymnasieelevernes formand: »Nye fraværsregler er symbolpolitik« Ungdomspartier protesterer flere steder over undervisningsminister Merete Riisagers nye fraværsregler. Gymnasieelevernes formand er også utilfreds og mener, at reglerne er unødvendige.

Fraværet i gymnasiet er for højt, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA). Derfor udsendte hun for nogle uger siden en bekendtgørelse til de gymnasiale uddannelser med en række regler, som skal sikre, at »elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om«.



Sidenhen er reglerne blevet mødt af en del kritik. Formanden for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø har blandt andet kaldt reglerne for »en fuldstændig unødvendig detailstyring« til Gymnasieskolen.dk.

Den stærkeste reaktion er dog kommet fra dem, det hele handler om – gymnasieeleverne. Malte Sauerland er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Blå bog Malte Sauerland har været formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning siden 1. juli 2018. Dermed er han talsmand for 80.000 gymnasieelever. Han overtog posten efter Jens Philip Yazdani

Hvad er det, I er utilfredse med angående de nye fraværsregler?

»Der er mange ting, som er problematiske ved de nye regler. Det, de fleste elever er trætte af, er, at man får 100 procent fravær for at komme bare to minutter for sent til en lektion. Tidligere havde skolerne selv mulighed for at strikke deres fraværssystem sammen, så registrering og sanktionering passede til skolens elevgruppe. Med den her standardisering bliver elever nu bonet for en hel time, hvis bare man kommer en smule for sent«.

En del af kritikken består i, at de nye regler kan få eleverne til helt at blive væk fra en time, hvis de er lidt forsinkede, fordi de alligevel får 100 % fravær. Men bør man ikke komme alligevel? Det er trods alt undervisningen, man går i gymnasiet for at få?

»Jo. Problemet er bare, at karakterræset fylder så meget for rigtig mange elever, at ethvert modul bliver en cost-benefit-analyse. Hvis du allerede har fået 100 pct. fravær for et modul, kan du lige så godt sætte dig i kantinen og fordybe dig i en aflevering, som du ellers ikke ville have så meget tid til at lave. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det ikke er fordi, eleverne ikke har lyst til at komme til time, at de skipper et modul. De gør det for at være proaktive i deres opgaveskrivning, hvis de alligevel har fået 100 pct. fravær«.

Formanden for Dansk Folkepartis Ungdom Chris Bjerknæs har skrevet et debatindlæg til Politiken, hvori hans pointe er: ’Mød til tiden. Pas jeres skole. Lærdommen er jeres løn’. Kan der ikke være en pointe i det, for man skal også ud på arbejdsmarkedet og møde til tiden på et tidspunkt?

»Hele snakken om arbejdsmarkedet, synes jeg, har forplumret debatten. ’De dumme og dovne gymnasieelever får problemer, når de kommer på arbejdsmarkedet og skal møde til tiden’. Det er et problem, som ikke findes. Det er opfundet. Det er de færreste arbejdspladser, hvor man bliver trukket en time i løn, hvis du kommer fem minutter for sent. Sygefraværet i det offentlige er højere end på de gymnasiale institutioner, så det er underligt, at man bruger det som et argument for at gennemføre den her lovgivning«.

Faktisk kommer lovgivningen til at øge fraværsprocenten, i stedet for at nedbringe fraværet, som er formålet med bekendtgørelsen. Det er lidt sørgeligt

»Det er blevet et symbolpolitisk tiltag, at ’nu skal de elever bare komme til tiden’. Faktisk kommer lovgivningen til at øge fraværsprocenten, i stedet for at nedbringe fraværet, som er formålet med bekendtgørelsen. Det er lidt sørgeligt«.