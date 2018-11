Det er ubærligt, at antallet af unge hjemløse vokser

Antallet af hjemløse mellem 18 og 29 år er mere end fordoblet på otte år, viser nye tal fra tænketanken Kraka. Det betyder, at der i nat vil være 2.400 unge, der sover i opgange eller i parker eller bor midlertidigt hos venner som sofasurfere eller må betale med en seksuel ydelse for en seng og et tag over hovedet.

At begynde tilværelsen der er ikke bare ydmygende, råt og uværdigt; det knækker også unge sjæle, før de får en chance for at folde sig ud. Det kan et af verdens rigeste samfund, der oven i købet kalder sig ’velfærdssamfund’, bare ikke være bekendt.

Siden 2009 er det samlede antal hjemløse vokset med godt 1.600 i Danmark til over 6.600. Og den største stigning har altså fundet sted blandt de unge.



Helt anderledes er det i de øvrige nordiske lande. I Norge er antallet af hjemløse skrumpet markant i samme periode, i Finland har der været et pænt fald, og i Sverige er stigningen stoppet.

Især nordmændene har altså knækket koden – og dem kan vi lære af.

Den norske model kan formuleres i tre bud: Byg en boligmasse til en husleje, som hjemløse kan betale. Etablér et system, der sikrer boliglån til formålet, og som fører tilsyn med, at der er billige boliger nok. Og sørg for, at boligerne placeres der, hvor de hjemløse føler, de hører til.

Det har virket. I modsætning til den danske indsats.

Men har vi danskere da bare siddet på hænderne og set på, at antallet af unge hjemløse er vokset år efter år?

Slet ikke. I 2009 bevilgede Folketinget en halv milliard kroner til en fireårig særlig indsats for hjemløse. Og sidste år kom regeringen igennem med en handlingsplan til 154 millioner kroner.

Penge og gode viljer har der altså været. Men ingen af delene har skabt det, som en effektiv indsats skal skabe: billigere boliger til hjemløse i lokalområdet.

Så det er det, danske politikere skal gøre nu.

Ingen skal undvære et hjem i dette samfund. Men især tanken om, at teenagere og unge i 20’erne i 2018 er tvunget til at ligge på madrasser i opgange og parker, er ubærlig. Her må der sættes ind med en offensiv og målrettet indsats.

Her i avisen sætter børne- og socialminister Mai Mercado (K) spørgsmålstegn ved, om kommunerne rent faktisk bygger tilstrækkeligt med boliger til hjemløse. Og hun appellerer til, at kommunerne ikke glemmer de udsatte.

Det er muligt, hun har en pointe. Men denne sag er for vigtig til at skulle udvikle sig til et uskønt slagsmål mellem politiske niveauer om, hvem der ikke gør tingene godt nok. For det gør ingen.

Til politikerstanden er der blot at sige: Tag ansvar. Og find nu de billige boliger i nærområdet til hjemløse unge. Hvis det er svært, så lær af nordmændene.

