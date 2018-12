Lektor i økonomi: »Hvad nu, hvis negativ vækst betød, at folk havde mere tid og lyst til at knalde?«

Grøn kapitalisme er umiddelbart et opmuntrende koncept. Alt imens virksomheder innoverer og omlægger til energieffektiv produktion, opnår de på kort sigt god brandingværdi og på længere sigt mulighed for optimering og besparelser – og så skåner de ovenikøbet atmosfæren for en masse skadelig udledning til gavn for klimaet. Markedskræfterne skal nok klare den bæredygtige omstilling, politikerne tilsyneladende ikke formår.

Men det er en kortslutning at tro, at grøn kapitalisme kan redde verden. Det mener Ole Bjerg, der er lektor i økonomi og filosofi ved Copenhagen Business School. For to år siden udkom han med bogen ’Parallax of Growth’, hvori han går kritisk til nogle af verdens nuværende bud på, hvordan klimakrisen skal afværges, som eksempelvis håbet om, at markedet nok skal sikre bæredygtig balance.

»Grøn kapitalisme er en fantasi om, at vi kan dreje af fra vores nuværende kurs mod en økologisk katastrofe, uden det kræver grundlæggende ændringer i vores økonomiske system og livsform. Ideen om, at vi kan omstille, vækste og innovere os ud af krisen, er bekvem, men også utilstrækkelig. Problemet er, at man tror, løsningen findes i at regulere lidt ved produktionssiden i verden og så ellers fortsætte et ufortrødent, stigende forbrug«.



Men du må da indrømme, at der er mange grønne tiltag blandt producenter, som er nyttige, hvis vi vil skabe balance i fremtiden?



»Jeg siger ikke, at jeg er modstander af opfindelser som eksempelvis solceller og mere effektive batterier. Det er naturligvis positivt, at markedet kommer op med den slags løsninger, men det er ikke nok til at redde verden. Vores nuværende økonomiske model er ikke blot historisk enestående ved at kunne producere flere varer end nogen anden model. Den er også enestående ved at have frembragt et begær i mennesket, som er i stand til at forbruge alle de her varer, og det begær vokser støt«.



Blå bog Ole Bjerg Født 1974. Uddannet cand.scient.soc. og ph.d. Ansat som lektor på CBS, afdelingen for Management, Politik og Filosofi. Forfatter til bøgerne Gode penge og Vores penge i vores bank.

Kan det voksende begær ikke understøttes med bæredygtig vækst?



»Det er en ligning, der ikke går op. Hvis du kigger på basale økonomiske vækstmodeller, vil du se, at de bygger på en præmis om, at jordens ressourcebeholdning er uudtømmelig. Men det passer selvsagt ikke, der er grænser for, hvor meget vi kan udvinde og producere. Med grøn kapitalisme kan du måske nok effektivisere produktionen i en bæredygtig retning, men grundlæggende minder tankegangen om at sætte en tyk person til at tabe sig ved at drikke cola light. Nok ændrer man typen af næring, men det grundlæggende begær forbliver intakt. Det må vi finde ud af at ændre«.

Hvordan?



»Vi har ofte en tendens til at naturalisere begæret i økonomien efter vækst og flere varer – som om vi ikke kan leve uden. Det, jeg forsøger i min bog, er at stille et helt grundlæggende spørgsmål om, hvor driften mod mere og mere vækst overhovedet kommer fra. For kan vi identificere den og regulere ved den, kan vi måske afmontere den adfærd, der belaster vores planet så meget. Og her er mit klare svar: Kig på pengeskabelsen«.

Gæld er synderen

Før vi kaster blikket i den retning, er det dog nødvendigt at få en dybere forståelse for det vækstbegreb, Ole Bjerg tager et opgør med, for det er ifølge ham en del af problemet, at fænomenet tilgås alt for unuanceret. Blandt andet hører man ofte beskyldninger om, at det er et privilegeret standpunkt at modsætte sig vækst, men billedet er forsimplet, for langt fra al vækst er nødvendig for at overleve. Helt overordnet skelner Ole Bjerg mellem tre dimensioner af vækst, som ofte blandes sammen.



»Inden for den første dimension hænger vækst sammen med helt basale behov som f.eks. sult. Her handler det i bund og grund om at skaffe flere kartofler på bordet, altså at hæve sig op over fattigdom og stabilisere en hverdag«, siger Ole Bjerg og fortsætter:

»Den anden dimension af vækst er knyttet til vores begær efter forskellige forbrugsgoder snarere end basale behov. Selv om begæret kan føles lige så akut som behovet, så er forskellen, at økonomien kan skabe begæret i samme moment, den skaber en vare, der skal tilfredsstille det. Her er begæret altså ubegrænset på en anden måde end behovet. Tænk bare, hvordan mange i dag føler, de ikke kan undvære op til flere tablets i deres liv. I takt med at bruttonationalproduktet vokser år for år, så vokser også det, man kan kalde ’bruttonationalbegæret’«.

»Den sidste dimension handler så om en form for vækstdrift, der får sit eget liv. Her er væksten udelukkende til for vækstens egen skyld, fordi økonomien er designet på en måde, så den er afhængig af konstant vækst for at holde sig bare nogenlunde stabil. For at forstå den her form for driftsøkonomi skal vi ikke bare kigge på forholdet mellem produktion og forbrug, men på selve pengesystemets indretning. Det er derfra, den helt selvrefererende væksttvang kommer«.

Så hvad er det i pengesystemet, der er skruet forkert sammen, ifølge dig?



»Det store problem er sammenhængen mellem gæld og penge. I dag skabes penge, når vi låner dem i banken. Banken skriver de nyskabte penge ind på vores konto, og samtidig opretter den en gæld. Penge skabes altså ud af gæld. Den gæld skal ikke bare betales tilbage, det skal renterne på lånet også. Det behøver ikke være et problem for den enkelte, men i samfundet som helhed mangler der penge. Når vi så skaber flere penge, skaber vi samtidig mere gæld, og det fortsætter som en opadgående spiral, der gør det nødvendigt for den underliggende økonomi konstant at vokse«.

Så i den optik leder pengeskabelsens design til overproduktion for at holde økonomien stabil?