Professor: Vi outsourcer vores handlekraft, følelser og liv til teknologien, der som en parasit æder os op indefra Med menneskets hektiske skærmbrug bliver vi med tiden lige så hårde som den skærm, vi gemmer os bag, mener bogaktuel filosofiprofessor.

Det var, da filosofiprofessor Bent Meier Sørensen en dag byttede pladsen bag katederet ud med et sæde i auditoriet, at han opdagede det: en studerende, der i stedet for at følge med i forelæsningen havde sin computer åben, mens mail, Facebook, vejr og nyheder strøg hen over skærmen.