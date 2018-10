Pensionsdirektør: Vi skal lære vores børn at slappe af. Ellers går det galt

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Spurgte du her til morgen dine børn, om de havde sovet godt? Eller om, hvad de skal lave i dag? Og kan du huske, om de virkede glade, triste eller noget tredje?

Det er ikke alle morgener, vi er mentalt nærværende. Måske fordi der er en mail, det haster med at få besvaret på mobilen, eller fordi hovedet er fyldt med tanker om dagens gøremål.

Men der er al mulig grund til at give vores børn og deres velbefindende mere opmærksomhed. For mange børn og unge herhjemme har ondt i psyken, og her er vi som forældre både en del af problemet og en del af løsningen.

Det er der særlig grund til at gøre opmærksom på i dag, hvor det er World Mental Health Day, og hvor årets tema netop er det dårlige mentale helbred hos børn og unge verden over.

9 ud af 10 studerende har følt sig stresset det seneste semester, og hver 5. har søgt professionel rådgivning

Så lad os bruge dagen i dag som startskud til at give vores børn ekstra opmærksomhed – for de har brug for det.

Udviklingen går hastigt i den gale retning. Tallene taler for sig selv. Andelen af danskere med dårligt mentalt helbred er ifølge Sundhedsstyrelsen generelt steget de seneste år, men stigningen er størst i den yngste aldersgruppe, de 16-24-årige.

Tendensen er den samme, når det gælder stress, og billedet af stressede unge bekræftes bl.a. af Dansk Magisterforenings ’Studiestartsundersøgelsen 2018’.

Den viser, at hele 9 ud af 10 studerende har følt sig stresset det seneste semester, og at hver 5. har søgt professionel rådgivning.

Men det er ikke bare stress, de unge slås med. Antallet af børn og unge, der får diagnosen angst eller depression, er ifølge Sundhedsdatastyrelsen tredoblet på 10 år.

Vi mærker også udviklingen i PFA, hvor mere end 100.000 børn er forsikret via deres forældres helbredssikring.

På bare to år er antallet af børn, der får hjælp for psykiske lidelser via helbredssikringen, steget med 18 pct. Og udviklingen ser ud til at fortsætte i år. Tsunamien, der kan ramme os alle.

Det er på alle måder dybt bekymrende, at så mange børn og unge herhjemme døjer med dårligt mentalt helbred. Først og fremmest for den enkelte, hvis barndom og ungdom selvfølgelig bør være en glad og ubekymret tid – ikke præget af stress, angst og depression. Hertil kommer, at et dårligt mentalt helbred kan medføre alvorlige følgesygdomme. F.eks. er længerevarende stress ifølge Sundhedsstyrelsen en risikofaktor for f.eks. forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom.

Unges dårlige mentale helbred rammer selvfølgelig også de nærmeste og ikke mindst forældrene.

For er der noget, der kan bekymre os som forældre – og gøre os selv syge – er det vores børns ve og vel.

Hertil kommer de vidtrækkende økonomiske konsekvenser af børns og unges dårlige mentale helbred.

Hvis det dårlige mentale helbred f.eks. betyder, at man må forlade arbejdsmarkedet som 30-årig og ikke vender tilbage, så vil det ifølge vores beregninger betyde et tab i livsløn på ca. 3 mio. kr.

Men også for virksomheder, pensionsselskaber og statskassen kan det koste dyrt, hvis de kommende generationer af medarbejdere, pensionskunder og skatteydere døjer med dårligt mentalt helbred, der kan resultere i længerevarende sygefravær og i værste fald førtidspension. Ikke mindst med tanke på det stadig længere arbejdsliv, som de har udsigt til, og hvor alle parter har gavn af, at de unge forbliver raske, aktive og bidragende.

Men desværre tegner der sig et alarmerende billede allerede nu. En ny undersøgelse fra PFA blandt 15.200 kunder viser, at unge medarbejdere under 30 år i højere grad døjer med stresssymptomer som søvnproblemer, indre uro og hjertebanken end andre beskæftigede, og at de også i højere grad er hæmmet på jobbet og i deres hverdag af disse symptomer.

Det er i sig selv bekymrende, at mange unge, der netop er kommet på arbejdsmarkedet, får en stresset start på arbejdslivet.

Men det er også en forsmag på, hvad vi har i vente. Og det kan desværre blive meget værre, når dagens børn og unge om 10-15-20 år kommer i den arbejdsdygtige alder, med tanke på, hvor skidt det allerede nu står til med deres mentale helbred.

Der kan kort sagt være en decideret tsunami på vej, og den kan ramme os alle. Derfor har vi alle en interesse i og et ansvar for at bidrage til, at vores børn får det bedre.

Det er selvfølgelig positivt, at stadig flere børn og unge, der døjer med stress, angst eller depression, får hjælp til at få bugt med deres problemer, bl.a. her i PFA. Men på det tidspunkt er den første skade jo desværre allerede sket. Hvis vi for alvor skal have vendt udviklingen, er vi derfor nødt til at sætte turbo på forebyggelse. Og for at kunne det er vi nødt til at kende årsagerne til, at det går den gale vej med det mentale helbred hos børn og unge.

Her spiller mange faktorer givetvis ind, hvilket regeringens netop nedsatte stresspanel bl.a. skal være med til at gøre os klogere på. Det arbejde ser vi frem til.

Set herfra er den perfektheds- og præstationskultur, som danske børn og unge generelt er rundet af, en hovedårsag til deres dårlige mentale helbred.

En kultur, hvor det gælder om at præstere det perfekte i alle dele af livet og om at være nummer 1 ikke bare i skolen, men f.eks. også på de sociale medier.

I den forbindelse gav en Epinion-undersøgelse for nylig foretaget for Undervisningsministeriet blandt ca. 4.500 danske børn og unge et bekymrende indblik i denne verden.

Jo mere man bruger mobilen, jo mere stressende og med større ængstelse opleves det ikke at have den

I undersøgelsen angiver 44 pct. af pigerne og 34 pct. af drengene i alderen 12-14 år, at de bruger over 4 timer dagligt alene på de sociale medier. Og ifølge undersøgelsen oplever mange, især piger, det som et pres og stressende at være på de sociale medier, hvor de er meget optaget af at få likes og bange for at gå glip af noget.

Disse digitale vaner kan ses som et udtryk for den perfektheds- og præstationskultur, der præger danske børn og unge, og som kan have stor betydning for deres velbefindende. Men de digitale vaner hos børn og unge spiller ifølge forskningen også i sig selv en væsentlig rolle for deres mentale helbred.

F.eks. har forskning fra California State University vist en sammenhæng mellem graden af mobilbrug på den ene side og følelen af stress og angst på den anden. Jo mere man bruger mobilen, jo mere stressende og med større ængstelse opleves det ikke at have den. Og den eneste måde at opløse denne tilstand på er ved at kigge på mobilen. Forsøgene viste, at særligt unge grundet deres store mobilbrug havde højt niveau af mobilrelateret stress og angst – såkaldt ’phone-induced anxiety’. Og så kender vi endda endnu ikke de langsigtede konsekvenser for helbredet af denne tilstand.