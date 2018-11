Barn Jesus ville ikke have en chance på Riget

Senest fire efter, at du har født dit barn, er det ud. Så kort kan man formulere Rigshospitalets nye praksis over for førstegangsfødende kvinder.

Fra 17. december lukker det såkaldte Patienthospital, hvor både den fødende og hendes pårørende ellers har kunnet opholde sig i 24 timer, for lige at hvile ud, vænne sig til, at den lille ny er kommet og få råd og vejledning i trygge rammer. Barn Jesus i en krybbe lå, indtil hospitalsledelsen bad ham om at gå. Man skulle tro, det var løgn.

Årsagen til den hårdhændede praksis er besparelser, og hospitalet anfører, at belægningsprocenten har været for lav, til at man har villet opretholde de sidste fem stuer på Patienthotellets barselsafdeling.

Men det er en belægningsgrad, som er en direkte konsekvens af tidligere besparelser. Nedturen for de fødende på Rigshospitalet begyndte for lang tid siden. De jordemødre, der tidligere var til stede fra tidlig aften til om morgenen næste dag, er blevet sparet væk, og så tror da pokker, at så mange har valgt at tage hjem.

Derouten på Rigshospitalet er et slående eksempel på, at en hidtidig og indlysende velfærdsydelse smuldrer bort. Det bør være en menneskeret i så velstående et samfund som det danske at kunne bringe et nyt menneske til verden uden at skulle tænke på, hvor man hængte sit overtøj, fordi man skal ud ad vagten hurtigst muligt.

For dem med penge nok er alternativet at købe sig i stedet ind på dyre, private barselshoteller, som nu markedsfører sig på, at de børn, der tilbringer deres første tid dér, får en meget bedre start på verden, end dem, der stadig må tage til takke med det offentlige sundhedssystem.

Rigshospitalets nye praksis er en falliterklæring. Den svigter de fødende med færrest ressourcer og går imod enhver sund fornuft. Samtidig peger den nye praksis på den slående diskrepans mellem de midler, deres bruges på at bringe nye mennesker trygt ind i verden, og dem der bruges på livsforlængende, men udsigtsløs behandling, til terminale patienter.

For et par år siden tog fødselschefen på Riget, sit gode tøj og gik i protest mod, at der efter hans mening ikke længere var tid nok til, at give de fødende en forsvarlig behandling.

Nedturen er nu fuldendt. Med mindre hospitalsledelsen besinder sig, og det bør den. Om igen. jsp