Professor tror ikke på, at videnskaben vil redde os: Vi skal tage hul på nogle af de ting, som er mere ubehagelige

Lars Løkke Rasmussen har sagt det, Al Gore har sagt det, og FN’s Klimapanel har gentaget det: Klimaforandringerne er den største udfordring, menneskeheden står over for. Udfordringen er så enorm, at løsningsforslagene kan være svære at kapere. For hvad skal en enkeltperson i lille Danmark kunne gøre i det store klimaregnskab?