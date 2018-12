Det er ikke nyt, at Thulesen Dahl tager et obskurt hjørne af den internationale dagsorden og fordrejer den. Det nye er, at Mette Frederiksen er med

Fred være med finansloven for 2019. Den er plus/minus et par milliarder, som den ville se ud, hvis vi havde en anden regering. Sådan da. Men tillykke til dem, der får. Og bedre held næste år til dem, der ikke gør.

I råderummets tidsalder bliver der næsten kun skudt med løst krudt. Nej, ugens vigtigste spørgsmål er, hvor langt Socialdemokratiet vil gå for at udmanøvrere regeringen på udlændingepolitikken?

Nu er Thulesen Dahl og Frederiksen ikke de eneste, som udtrykker skepsis over pagtens påståede glidebane. Det samme gør lande som Ungarn, Bulgarien, Estland, Polen, Slovakiet og Østrig. Og nå ja, Donald Trumps USA

I Folketingets spørgetime i tirsdags blev statsministeren presset på to markante områder.

Venstre om og højre om.

Først gik Socialdemokratiets formand Frederiksen i flæsket på Løkke. Hvorfor udviser regeringen ikke udlændinge uden opholdsgrundlag i Danmark, altså afviste asylansøgere og kriminelle?

Mumle, mumle. Lød svaret. Det har aldrig været svært for Løkke at tale sort.

Men da Frederiksen pressede statsministeren konkret på rigtigheden af udvisningen af den 13-årige pige Atcharapan Yaungyai, bedre kendt som Mint, blev stemningen sur.

En ting er, at de radikale er rystede over børns faktiske forhold i den udlændingepolitiske industri.

Det er vel nærmest en del af Inger Støjbergs KPI (Key Performance Index) at få blodtrykket op hos rullekravesegmentet, og det kan håndteres. Men sagen om Mint er i løbet af efteråret gået fra irriterende enkeltsag til storpolitik, fordi Dansk Folkepartis frontmand, Kristian Thulesen Dahl, har besluttet at flytte julemanden fra Nordpolen til Thyregod.

Selvfølgelig er der plads til Mint i Danmark. Selv efter paradigmeskiftet. Den momentane mildhed løsnede for socialdemokraternes selvpåførte strammerkompleks, og i tirsdags udstak Frederiksen det, man vel må kalde en garanti til Mint og ligestillede om, at hun som statsminister nok skal finde en vej for dem. Godt for den unge pige og hendes familie i Køge. Men også tankevækkende, at Socialdemokratiets formand vælger at gå ind i en enkeltsag, vel vidende, at hun om få måneder kan have fornøjelsen af at sidde med ansvaret.

For det hele. Også at udvise mindreårige piger fra Thailand, fordi den danske udlændingepolitik netop er stram. Prisen for de billige point kommer hun selv til at betale. Til den tid vil Venstre opføre sig på præcis samme måde. Hvorfor dit, og hvorfor dat? Tak for sidst. Sådan er politik. Ikke mindst tæt på et valg. Den enes uløselige problem er den andens mulighed. Og gamle Danmark skal nok bestå.

Langt mere principiel er debatten om Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, i folkedybet kendt som FN’s Migrationspagt. Pagten er resultatet af flere års bestræbelser i FN på at skabe en fælles forståelse omkring migrationens udfordringer. Fra syd til nord. Fra fattig til rig. Fra undertrykt til fri.

Langt over 250 millioner mennesker er i dag migranter. Og, nej aftalen gælder ikke flygtninge. Pagten er alenlang. Fuld af hensigter og et diplomatisk gadekryds. Regeringer, der vil begrænse migration, kan bruge den. Det samme kan sjovt nok de lande, som vil styrke arbejds- og opholdstilladelser for migranter.

Der er over 20 målsætninger. En håndfuld handler om regulering af illegale migranter. Andre om bedre beskyttelse. Men vigtigst: Den er ikke juridisk bindende. På nogen som helst måde. Det står så tydeligt i paragraf 7 og 15, at selv jeg kan forstå det.

Faktisk har Inger Støjberg lagt sine røde lokker på Folketingets huggeblok: »’Kompakten’ bekræfter krystalklart staters nationale suverænitet over deres udlændinge- og migrationspolitik«.

Ikke desto mindre er pagten udråbt som den største trussel mod danskheden, siden spaghetti med kødsovs blev familien Jensens foretrukne spise.

Derfor var det helt efter drejebogen, at Kristian Thulesen Dahl i spørgetimen udfrittede statsministeren om visdommen i, at Danmark om få uger tilslutter sig papiret til lyden af trompetfanfare fra denne verdens kosmopolitter. Af alle steder i Marrakech!