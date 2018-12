Studerende: Ja, jeg spiser skrald, selv om folk siger, det er ulækkert Mens du går ind et supermarked for at handle, så dykker jeg ned i deres skraldespand med min lommelygte og min pose.

Jeg skralder, og det er noget jeg er stolt af.

I en den tid, vi lever i nu, mener jeg, at det er nødvendigt, at der er nogen, der gør det.

Jeg gør det for at mindske mit forbrug. For mig handler det om klimaet og ikke økonomi.

Ofte, meget ofte, finder jeg mad, som absolut intet fejler, og med en holdbarhedsdato der rækker meget længere, end den dag det endte i skraldespanden.

Jeg har ofte mødt kommentarer som: »Det var da ulækkkert« og »spiser du skrald?!«

Og ja, det er lige præcis, hvad jeg gør.

Jeg synes, det er grotesk, at adskillige supermarkeder er så vilde med at fortælle, hvor meget de gør for at bekæmpe madspild. Men hvis du så går om i deres skraldespand, hvis der altså ikke er sat en stor fed lås på, er den ofte fyldt til randen med nok så spiseligt mad.

Alligevel kigger folk mærkeligt på mig, når jeg åbner lågen, og nogle vælger endda at fortælle supermarkedet, »at der altså er nogen, der står og roder i jeres skrald«.

Jeg ved jo godt, hvorfor nogen supermarkeder har lås på deres skraldespande.

Jeg er jo ikke dum.

Mad fra skraldespanden = lavere profit.

Skraldning skal italesættes, og der skal sættes fokus på det.

Vi er nødt til at gøre noget aktivt for at redde vores planet. Jeg påstår ikke, at skraldning på nogen måder i sig selv er nok i kampen mod klimaforandringer. Der skal større ændringer til, måske i form af politiske reguleringer.

Skraldning kan dog være et lille skridt i den rigtige retning.