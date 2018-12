Princeton-professor: Trumps sejr og højrepopulismen i Europa – det er neoliberalismens skyld

Neoliberalismen har i årtier arbejdet på at nedbryde demokratiet og i stedet gøre den traditionelle familie til samfundets vigtigste struktur. Men familien kan ikke give den samme sociale sikkerhed som demokratiet, og derfor ser vi den hvide arbejderklasses vrede, der har ført til højrefløjspopulismens udbrud, siger den amerikanske professor Wendy Brown.

Neoliberalister har altid vidst, at årtiers neoliberalistisk politik ville føre til øget ulighed og faldende levestandarder for middelklassen. Og hvad gør man så, når middelklassen begynder at røre på sig?