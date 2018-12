Professor: Her er syv ting, du kan gøre, hvis du ikke blot vil følge Danmarks triste skæbne fra sidelinjen

Som borger kan man ikke deponere ansvaret for landets udvikling på fjernlager og så blot vende ryggen til. Så det er på høje tid, at alle vi, der ikke vil et nationalistisk, ulige og indadvendt Danmark, begynder at lægge planer for, hvad vi skal stille op.

Det er efterhånden en triviel konstatering, at Danmark hastigt bevæger sig væk fra de værdier, landet er bygget på: humanisme, friheds- og menneskerettigheder og høje demokratiske standarder. I stedet er vi blevet grebet af frygten for det fremmede, og hver dag arbejder højrenationalismen benhårdt på at bringe os mørke steder hen.

Bevægelsen er stærk, og selvom der findes lommer af aktiv modstand, er det tydeligt, at frihedskampen mangler fodsoldater. Derfor er det på høje tid, at alle os, der ikke vil et nationalistisk, ulige og indadvendt Danmark, begynder at lægge planer for, hvad vi skal stille op.

Hvordan omsættes parolerne om beskyttelse af demokrati, frihed og menneskerettigheder til konkret handling? Hvordan kan helt almindelige borgere uden megafon og platform bidrage, så vi kommer tilbage på et spor, hvor målet er mere frihed og mere demokrati og ikke det modsatte? Hvis slaget skal vindes, er netop den diskussion helt nødvendig.



At der er behov for at styrke modstanden, er den seneste finanslovsaftale kun ét eksempel på. Loven bestemmer, hvordan staten skal bruge sine penge, men det formål er næsten forsvundet. I stedet er finansloven blevet en effektiv platform for Dansk Folkepartis angreb på frihed, lighed og retsstat.

Således også denne gang, hvor man vil bruge hundredvis af millioner på at sende uønskede udlændinge ud på en ø for dermed at vise politisk vilje til at nedgøre og ydmyge mennesker. Og med det udgangspunkt bruger man løs af de penge, som borgerlige politikere ellers hævder at passe så godt på.



Men det er ikke det eneste. De konventioner, der er borgernes beskyttelse mod statens overgreb, skal endnu en gang udfordres. Flygtninge skal løbende informeres om, at de ikke er ønsket i landet, hvilket nok skal hjælpe på den integration, der stadig forlanges af dem. Og for at sætte trumf på et depraveret menneskesyn nedsættes integrationsydelsen markant. Konsekvensen er selvfølgelig, at den allerede stigende børnefattigdom vil ryge yderligere i vejret.



Indskrænkelse af frihedsrettigheder, angreb på ordentligheden, humanisme som skældsord, ligegyldighed over for demokratiets idé. Alt dette kan i lige linje føres tilbage til Dansk Folkeparti, som alt for mange har haft travlt med at normalisere og integrere i det politiske liv.

Måske har nogle haft bange anelser. Men de politikere, som kunne gribe magten ved at stå på kulsorte mandater, ville ikke sige sandheden og lod sig villigt lokke.

Og den frie presse, der ellers nok forstår at lancere sig selv som både demokratiets vagthund og den fjerde statsmagt, aner tilsyneladende ikke, hvad den skal stille op. Alt for ofte glemmes kritikken, og en magtpolitisk dagsorden udsendt fra Christiansborg får alt for meget medløb.

Sådan er situationen. Og erkendelsen må være, at man som borger ikke kan læne sig tilbage og vente på, at politikere og medier bryder ud af den logik, de har spundet sig selv ind i. Skal retningen ændres, er der med andre ord kun befolkningen tilbage.

Og sådan er det i virkeligheden altid i et demokrati. Som borger kan man ikke deponere ansvaret for landets udvikling på fjernlager og så blot vende ryggen til. Demokratiet er folkets selvstyre, og hvis man vil selvstyret, må man engagere sig i det. Men hvordan gør man det? Hvordan kan man være med til at sikre, at Danmark ikke ender som et splittet, introvert og bange land?

Blå bog Peter Lauritsen Født i 1969. Professor mso i overvågningsstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet



For mange vil det utvivlsomt være en ret uoverskuelig opgave først at sende børnene i skole med madpakker og idrætstøj for derefter at engagere sig i kampen for demokrati og frihed.

Derfor må modstandsstrategierne gøres konkrete og handlingsanvisende. Ligesom vi i øvrigt kender det fra klimadebatten, der har bevæget sig fra det uhåndgribelige til det nærværende, og hvor vi hver dag præsenteres for lister og guides, der kan hjælpe os: mindre oksekød, færre flyrejser og flere elbiler.