17-årige Anja har skrevet en bog om 'puttemiddage': De er et perfekt eksempel på, at drenge er opdraget i en voldtægtskultur

Da Anja Leighton var 15 år, oplevede hun en grænseoverskridende festkultur på sit daværende gymnasium. Forældre bør vågne op og se, at de opdrager deres drenge til, at det er o.k. at dehumanisere og krænke kvinder.

Klokken er lidt over midnat, da faderen til 15-årige Anja Leighton kører gennem Dyrehavens mørke på vej mod en gymnasiefest. I lyset fra billygterne kan han se unge mennesker ligge i vejkanten og trille rundt i deres eget bræk. Der er flere piger, som står og græder, mens de taler i telefon. Selv er han taget hen til festen for at lede efter den mobiltelefon og pung, hans datter kort forinden har efterladt, da hun hastede væk i stærkt beruset tilstand. Som kvindelig 1.g-elev var Anja Leighon udvalgt til at servere for 3.g-drengene til aftenens ’puttemiddag’ i Dyrehaven – i påkrævet rødt undertøj, lårkort nederdel og hvid skjorte.

»Min far har senere fortalt, at det var noget af det mest frastødende og chokerende, han har set i sit liv«, siger Anja Leighton, der i dag er 17 år.

I foråret stod hun frem i medierne med sin personlige beretning om, hvad hun oplevede dengang i Dyrehaven. En begivenhed, der vendte op og ned på hendes syn på sig selv som ung kvinde i en gymnasiekultur, der ifølge hendes eget udsagn anså det som helt legitimt at krænke kvinder seksuelt. Oplevelsen og de refleksioner, den igangsatte, har hun nu sammenfattet i bogen ’Aldrig kun til pynt – et søstermanifest’.

»Det, jeg har mødt, er en kultur blandt unge mænd, hvor man tror, man har lov til at bruge unge kvinder – i nogle tilfælde så unge, at man nok snarere vil tale om piger – til seksuel underholdning«, siger hun.

»Alle de ritualer, der var omkring puttemiddagen, havde kun til formål at objektgøre os, så vi kunne tilfredsstille drengene. Først blev jeg sammen med flere andre piger trukket gennem en grænseoverskridende optagelsesprøve, hvor jeg selv endte med at smide trøjen. Og fordi jeg var ’vild nok’, blev jeg så udvalgt til at servere til selve puttemiddagen, hvor jeg stavrede rundt i høje stiletter og blev presset til at drikke alt for meget alkohol, mens en masse drenge sad og heppede«.

Blå bog Anja Leighton (f. 2001)går i 2.g på Det Fri Gymnasium i København. Fra 2016 til sommeren 2018 gik hun på Rungsted Gymnasium, hvor hun kort efter opstart deltog i en såkaldt puttemiddag. Efter skoleskiftet stod hun frem i offentligheden med sin version af begivenheden, som hun nu har sammenfattet sine tanker om i bogen ’Aldrig kun til pynt – et søstermanifest’.

Du siger, at du blev ’trukket gennem’ og ’presset’. Havde du ikke selv et ansvar for at sige fra i situationerne?

»Det er en helt forkert måde at vende skyldsspørgsmålet på. Man er relativt forsvarsløs som 15-årig, når man står over for en hel årgang af 3.g-drenge. Især fordi det i den sociale kultur, der var på mit gymnasium, var vanvittigt prestigefyldt for en pige at blive udvalgt til puttemiddagene. Jeg var 100 procent overbevist om, at det var det vildeste, der kunne ske for mig. Indtil jeg så stod i situationen og godt kunne mærke, hvor sindssygt det hele var. Dengang føltes det bare, som om noget var helt forkert, men i dag ser jeg puttemiddagen som et perfekt eksempel på, hvordan drenge opdrages i en voldtægtskultur, der i bred forstand fortæller, at det er okay at dehumanisere piger og kvinder«.

#MeToo blev til en joke

Du er meget kategorisk. Der har vel været masser af drenge til den fest, som ikke deltog i krænkelserne?

»Jeg er da helt sikker på, at en masse af drengene stod og tænkte ’nej nej nej’, men de siger ikke fra, fordi de er bange for at blive hængt ud og shamet i en maskulinitetskultur, hvor seksuel vold glorificeres. Det er bare ikke socialt acceptabelt at sige fra. Men: If you’re passive, you’re part of the problem«.

I snart to år har #MeToo-kampagner kørt for fuldt drøn. Vejen er vel netop banet for, at kvinder – og mænd – som aldrig før kan gøre opmærksom på seksuelle krænkelser?

»På mit daværende gymnasium blev #MeToo set som en kæmpe joke. Folk prikkede hinanden på skuldrene og skreg ’me too’ eller sagde det, når de gav hinanden et kram. I stedet for at tage budskabet til sig skabte flertallet en ironisk distance. Som voksen er det måske nemt at tænke, at nu begynder tingene da at rykke på sig til det bedre, men min oplevelse er, at det preller af på ungdommen. Kulturen er for stærk. Mange drenge oplever predator-rollen som så central en del af deres identitet, at det for alt i verden ikke må ændres«.

Hvad mener du så, der skal til for at ændre på forholdene?

»Det allermest virkningsfulde ville være, hvis det ikke er socialt acceptabelt at behandle hinanden på den her måde, og der har forældrene et kæmpe ansvar for at opdrage deres børn til at respektere hinanden. Forældre skal ikke fortie, at vi lever i et samfund, der strukturelt og kulturelt behandler kvinder dårligt. De skal sige til deres drenge, at de også skal være feminister – det er ikke farligt, bare fordi det lyder som noget, der ikke har med mænd at gøre. Misforstå mig ikke, jeg ser også drengene som ofre for voldtægtskulturen, i den forstand at mange af dem kommer fra hjem, der bruger en forfærdelig retorik omkring kvinder og kønsroller. Det er på mange måder selvfølgeligt, at de reflekterer det ude i verden. Derfor starter ændringen også med, at der simpelthen er nogle forældre, der må vågne op og forstå, hvor sindssyg en adfærd deres børn er opdraget til«.