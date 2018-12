Dydsmønstergenerationen har trukket sig ind på værelset og vendt brodden indad

Hvordan håndterer vi præstationspresset? Og hvordan finder vi balancen? Det er den unge generations største eksistentielle udfordring.

At mange unge føler sig presset i bund, bliver dokumenteret i undersøgelse efter undersøgelse. Den seneste fra Vive viser, at der inden for de seneste otte år er blevet flere teenagere – især piger – der giver udtryk for dårligere psykisk trivsel: en psykisk lidelse, en spiseforstyrrelse og lav livstilfredshed. Øv!

Årsagen er ifølge ungdomsforskere, at der har udviklet sig en præstations- og perfekthedskultur blandt mange unge.

Dydsmønstergenerationen har trukket sig væk fra gaderne og ind på deres værelser med mobilen i hånden. Her vendes brodden indad, ikke ud. Hvis jeg ikke får gode karakterer, ikke er slank eller ikke er populær, er det min egen skyld, tænker mange unge. Presset bliver et individuelt anliggende.

Det dur ikke. Når så mange unge føler sig pressede og ikke trives, er det et mønster. Et kollektivt problem. Og skal løses som et sådant.Her er der måske ved at ske noget.

Vive-undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af alle unge piger har været til psykolog. Det er naturligvis trist, at de har haft behovet, men at det at gå til psykolog for at tale om sine problemer er blevet aftabuiseret, er et sundhedstegn.

Det er også godt, at de unges problemer i den grad er kommet ud i medierne og nu præger samfundsdebatten mere end nogensinde.

Og så er politikerne kommet med. Det vakte opsigt, da daværende forskningsminister Søren Pind (V) i foråret kastede sig ud i selvransagelsen med ordene: »Vi har en forpligtelse til at kigge på vores politik. Har den været medvirkende til, at de unge har fået ondt i livet?«.

Og nu har et enigt Folketing vedtaget en reform for de videregående uddannelser, der vil dæmpe karakterræset, mindske presset for, at unge skal uddanne sig direkte efter gymnasiet og give unge mulighed for sabbatår efter bachelor.

Godt! Men rejsen væk fra individualiseringen af unges mistrivsel er først lige begyndt.

pmj