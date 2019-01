Vi har spurgt en forsker, en psykolog og en spiller: Er unges brug af Fortnite et problem?

FOR ABONNENTER

»Hvis man begynder at skære fodboldtræning og gåture i skoven fra, begynder det at blive problematisk. Men hvis ens forbrug af Fortnite gør, at man stadig kan gå med hunden, tømme opvaskemaskinen og få lavet sine lektier, tror jeg, at man kan spille rigtig meget Fortnite, uden at det bliver et problem«, siger Rune Nielsen, spilforsker på IT-universitetet i København.