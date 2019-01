Landbrug & Fødevarer: Gyllings kritik af griseproduktion har ikke hold i virkeligheden

Det er noget af et skræmmebillede af dansk griseproduktion, som Sune Gylling Æbelø fremmaner i sit debatindlæg i Politiken 29. december. Man kan kun undres over sådan et voldsomt angreb på et erhverv – oven i købet med et indlæg, som er fyldt med udokumenterede påstande og fejlagtige oplysninger.



Virkeligheden er, at Danmark er blandt verdens bedste til grisevelfærd uanset produktionsform, og ’Made in Denmark’ er et anerkendt kvalitetsstempel. På en lang række parametre har vi danske særregler, som går videre end EU-lovgivningen, og landbruget har løbende selv indført krav og initiativer, der går længere end dansk lovgivning.

Vi er i international sammenhæng bannerfører for et højt niveau af dyrevelfærd, og på flere områder er dansk griseproduktion en rollemodel for vores udenlandske kollegaer og konkurrenter. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.



Men det stopper ikke der. De danske landmænd- og kvinder arbejder hver dag målrettet på at gøre tingene endnu bedre og investerer hvert år millioner af kroner i forskning og udvikling, der skal bringe dansk griseproduktion videre.

Sune Gylling Æbelø slynger om sig med ulyksaligheder om forholdene i den danske griseproduktion. Påstande, som ikke har hold i virkeligheden. Blandt andet nævnes det, at pattegrisedødeligheden er blandt verdens højeste. Det er simpelthen ikke korrekt.

Det er kun i griseproducenternes interesse, at flest mulige grise overlever, og i perioden 2009-2016 har dødeligheden for pattegrise været konstant faldende. Sammenlignet med blandt andet Sverige og Finland ligger dødeligheden i Danmark markant lavere, og danske griseproducenter fortsætter indsatsen med at forbedre overlevelsen.





Når Sune Gylling Æbelø skriver, at en tredjedel af slagtesvin og halvdelen af søerne udvikler mavesår, og at en del endda dør af blødende mavesår, så er det heller ikke korrekt. Resultaterne fra den seneste screening for mavesår viser, at andelen af besætninger, hvori mavesår anses som et besætningsproblem, er 4,3 procent. Det er alvorligt, når der forekommer mavesår, og derfor følges der også op på disse resultater, og landmanden skal sammen med dyrlægen straks udarbejde en handlingsplan for, hvordan mavesundheden i besætningen kan forbedres.



Ja, og fortællingen fortsætter om søer, der fikseres i jerngitre. Virkeligheden i staldene er, at når søerne får små pattegrise, ser vi desværre, at nogle pattegrise dør, fordi soen lægger sig på dem. Derfor anvendes der ofte beskyttelsesbøjler om soen for at sikre pattegrisenes velfærd og overlevelse.

Danske griseproducenter har taget skridtet videre og investerer målrettet i udviklingen af farestier til løse søer, der både tager hensyn til søernes og pattegrisenes velfærd. Næsten 25 pct. af de farestier, der er etableret de sidste fem år, er indrettet til løse søer, hvor brugen af beskyttelsesbøjler omkring soen kun anvendes i få dage ved selve faringen.



Sune beskriver også, hvordan grise kastreres uden bedøvelse. I såvel den almindelige som i den økologiske griseproduktion kastreres hovedparten af hangrisene i dag for at undgå risikoen for såkaldt ’ornelugt’ i kødet. Men danske griseproducenter har også her taget udfordringen op.