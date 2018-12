Sune Gylling Æbelø: Historien vil rejse en skamstøtte over vores konventionelle griseproduktion

Hvis du, ærede læser, har et gennemsnitligt læsetempo, vil 82 danske pattegrise nå at dø enten under fødsel, af kulde, sult eller af at blive ligget ihjel af deres mor, inden du har læst denne tekst til ende.

Jeg har et usentimentalt forhold til dyr. Ganske som landbrugs- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V) for nylig i forbifarten fik meddelt sig til en kolerisk, vegansk demonstrant, elsker også jeg bacon. Og flæskesteg og medister og skinke og sylte og rullepølse og blodpølse og æbleflæsk og frikadeller og leverpostej.

Jeg afskyr veganske ekstremister, som med deres bimlende proportionsforvrængede paralleldragninger imellem kødspisere og pædofile eller med deres massepsykotiske fællesgråd ved dyretransporter gør det alt for nemt og bekvemt at negligere debatten om dyrevelfærd som et cirkustelt fuld af jubelidioter.

Men jeg vil næsten hellere stedes til hvile med en boltpistol eller – som Lise Nørgaard engang udtalte, at hun forestillede sig helvede – høre tyske lieder på repeat dag og nat til mine dages ende, end jeg vil være med til økonomisk at holde hånden under burgrise-industrien. Konventionel dansk griseproduktion er en kædereaktion af tortur og mishandling af højt intelligente dyr, og der findes for oplyste mennesker ingen etisk forsvarlig undskyldning for at købe produkter derfra. Hvis man ikke vil betale prisen for anstændigt produceret kød, må man spise rugbrød og gulerødder.

I Danmark alene blev der i 2017 produceret 32 mio. grise. Kun omkring 2 procent af dem var økologiske eller frilandsgrise. De resterende 98 procent var burgrise. Det er om disse, det følgende handler. 31,4 mio. grise, som er klogere end de fleste hunde og betydeligt mere intelligente end et gennemsnitligt treårigt barn. Grise, som ville være begavede nok til at genkende deres eget navn, som er sociale og legesyge, som kan glædes og more sig, og som kan sørge samt føle smerte, frygt og rædsel.

Blå Bog Sune Gylling Æbelø Født 1974. Uddannet journalist og har arbejdet på Information, i Bibliotekarforbundet, hos Røde Kors og i Det Obelske Familiefond. Nu er han senior kommunikationsrådgiver i Must, men indlægget er udtryk for egne holdninger.

Herren mildner luften for de klippede får. Det samme gør han desværre ikke for de halekuperede grise.

Dansk pattegrise-dødelighed er blandt verdens højeste – blandt andet fordi grisene avles til at føde langt flere unger, end de kan passe. Det er ikke usædvanligt, at en so, som fra naturens hånd kun er udstyret med 14 patter, føder 24 smågrise. Det kræver ikke den store ledvogter-eksamen at forudse, hvordan det regnestykke ender.

24.300 pattegrise dør hver dag af kulde, tørst eller ved at blive klemt ihjel af soen. 9 mio. grise om året dør som spildprodukt i kødindustrien. Det svarer til antallet af indbyggere i Østrig.

Dertil kommer, at 1/3 af alle slagtegrise og halvdelen af alle avlssøer udvikler mavesår, inden de kommer til slagteriet. En del dør af akut blødende mavesår. Hvis pladsen tillod det, kunne også nævnes antallet af grise, som uden bedøvelse kastreres eller får kuperet halerne (det sidste for at undgå, at de stressbider i hinandens haler), antallet af søer der i ugevis fikseres i et jerngitter uden mulighed for at vende og dreje sig, når de har smågrise, antallet af skuldersår og antallet af grise, som ved slagtning har mærker på kroppen efter at være blevet banket med jernrør, svensknøgler og andre forhåndenværende redskaber.

Det nærliggende ville være at appellere til den politiske forbruger; kære juleforædte dansker, køb nu en økologisk flæskesteg eller en skinke fra en frilandsgris. Men ud af de 31 mio. grise, der årligt produceres, eksporteres over 90 procent. Heraf flere end 14 mio. i levende live for at blive opfedet og slagtet andetsteds. De 9,4 mio. eksporteres levende via såkaldte lange transporter – mere end 8 timer. Og selv om der er regler for antallet af grise i en grisetransport, viste hver fjerde kontrol af vogne ud af landet, som Fødevarestyrelsen udførte i 2015 og 2016, at der var for mange grise på lastbilen.